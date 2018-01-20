Göktaşlarına Karşı Güvenli Ve Riskli Bölgeler Tespit Edildi

Bilim insanları, Dünya'ya düşmesi muhtemel olan göktaşlarının hangi bölgelere düşeceğini hesapladı.

Kolombiya Antioquia Üniversitesinde eğitim veren Jorge Zuluaga ve Mario Sucerquia adlı araştırmacılar, “Gravitational Ray Tracing(GRT)” isimli cihazı kullanarak Dünyanın farklı bölgelerine düşmüş asteroit verilerinden de faydalanarak asteroitlerin düşme olasılığı yüksek olan bölgeleri belirlediler. Kolombiyalı bilim insanları; Rusya, Kanada ve Kuzey Avrupa ülkelerinin asteroit düşmesi konusunda büyük risk içerdiğini söyledi. Ancak bu durum Dünya üzerindeki diğer bölgelerin güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Hesaplamalara göre neredeyse hiç bir yer tam anlamıyla güvenli değil.

Bilim insanları, gezegenlerin çekim ve atmosfer gibi diğer parametrelerine bakarak göktaşı ve benzeri cisimlerin çarpma olasılığını hesaplamak için GRT cihazını kullandılar. Araştırmalar sonucunda kutup bölgelerinin ekvatora göre daha büyük bir risk içerdiği sonucuna ulaştılar. Ayrıca Kuzey Kutbu bölgesi Dünya’nın Güneş etrafındaki dairesel hareketi boyunca sahip olduğu konumundan dolayı çok daha büyük bir risk taşıyor.

Araştırmalara göre bizim ülkemizin de dahil olduğu Asya kıtası diğer bölgelere göre daha düşük risk içeriyor. Bunun dışında Afrika, Güney Amerika, ve ekvatorun tropikal kuşağında kalan bölgelerin de düşük risk içerdiği sonucuna ulaştılar. Son olarak bilim insanları, gezegenimize yaklaşmakta olan meteorların öğle saatlerine yakın bir zamanda atmosfere girerse ekvator yakındaki bölgelerede düşebileceğini söyledi.

Bu hafta Michigan’a düşen meteor, buz tutmuş göl üzerinde büyük bir delik açtı ve meraklılar bu meteora ait ilk parçaları toplamaya başladı.15 Şubat 2013’te Rusya’ya düşen Chelyabinsk meteoridine ait parçalar piyasada oldukça popüler. Bulunan en büyük parça 654 kg ağırlığında ve Chebarkul gölünün içerisinden çıkartılmıştır.