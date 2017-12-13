Google Asistan Eski Android Telefon ve Tabletlere Geliyor!

Android 7.0 ve üzerindeki modern akıllı telefonlarda çalışan Google Asistan, Android 5.0 Lollipop ve üzeri akıllı telefonlara ve Android 6.0 Marshmellow ve üzeri tabletler için geliyor!

Google Asistan, sitemizin takipçilerinin bildiği gibi Apple'ın Siri'sine ve Samsung'un Bixby'sine rakip olarak, Android cihazlar için üretilmiş sesli bir asistan. Ancak bu sesli asistan belirli bir süredir Android 7.0 Nougat cihazlar ve üzerinde kullanıma sunulmuştu. Android kullanıcılarının dünya genelinde %26'sının Android 5.0 Lollipop sürümünü kullandığını belirten Google yakın bir zamanda gelecek bir güncellemeyle Google Asistan'ı eski Android telefon ve tabletlere getireceğini açıkladı.

Güncelleme Android 5.0 Lollipop ve üstü akıllı telefonlara ve Android 6.0 Marshmellow ve üstü tabletlere gelecek. İlk güncelleme ise cihazlarını İngilizce olarak kullanan Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Singapur'lu kullanıcılara, yine cihazlarını İspanyolca olarak kullanan Amerika, Meksika ve İspanya'daki kullanıcılara ve İtalya, Japonya, Almanya; Brezilya ve Güney Kore'deki kullanıcılara gönderilecek.

Haftaya başlayacak olan Google Asistan güncellemesi, zamanla dünya genelindeki Android kullanıcıları için de gelecek. Ancak listedeki ülkeler dışında diğer ülkelere güncellemenin ne zaman geleceği ile ilgili tam bir tarih yok. Bizce Google'ın bir süredir, oldukça keyifli ve kullanışlı özellikler getirdiği Google Asistan'ı eski Android cihazları kullanan kullanıcılar için getirmesi oldukça mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz?