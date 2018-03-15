Google Asistan Hintçe'yi Desteklemeye Başladı

Google Asistan dünyanın en çok konuşulan 3. dili Hintçe’ye destek vermeye başladı. Türkçe Google Asistan konusunda yavaş yavaş sıra bize geliyor.

Daha önce 8 farklı dil desteğine sahip olan Google Asistan, seçenekler arasına Hintçe’yi de ekleyerek dil ailesini genişletti. Hintçe Google Asistan diğer dillerde de olduğu gibi çalışıyor ve kullanıcılarına Hintçe hizmet veriyor. Ayrıca Asistan kullanıcıların söyledikleri İngilizce kelimeleri ayırt edecek kadar gelişmiş olduğu kullanılan İngilizce kelimeleri farklı değerlendiriyor.

Şimdilik sadece Android 6.0 ve üzeri sürümlerini çalıştıran Android cihazlarda bu özellik kullanıma sunuldu, ancak ilerleyen dönemde Android 5.0, Android Oreo ve iOS9.1 üstü sürümlerinde de kullanılmaya başlayacak. Geliştirilen teknolojinin en büyük dezavantajı telefonunuzun diliyle Google Asistan’ı kullanacağınız dilin aynı olması. Örnek vermek gerekirse Asistan’ı Hintçe kullanmak istiyorsanız telefon dilinizin de Hintçe olması gerekiyor.

Burada bizler için en sevindirici haberse 2018 bitmeden en çok konuşulan 38 dile destek verecek olan Google Asistan’ın Hintçeyi de ailesine katarak Türkçeye bir adım daha yaklaşmış olması. Türkçe şu anda dünyada en çok konuşulan 18. dil olduğu için 2018 yılında eklenecek 30 dil arasında Türkçe’ninde olması bekleniyor. Şirketler genellikle bu tarz yatırımlarını pazar oranına göre yapıyor ve Türkçe bu konuda çok ufak bir pazar değil. Peki, sizce Google bir aksilik olmazsa Türkçeyi seçenekler arasına kaçıncı sırada ekler?