Chrome Temizleme Aracı ile Tarayıcınızı Virüslerden Koruyun!

Google, son dönemde artan kötü amaçlı Chrome uzantılarına karşı güvenlik önemlerini güçlendiriyor. Şirket son olarak, Chrome ayarlarına ulaşmak isteyen bilgisayardaki kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için Chrome Temizleme Aracını kullanıcılara sundu!

Tarayıcınıza bir uzantı ile virüs bulaştırmanız çok zor bir şey değildir. Hatta bunun için Chrome Web mağazasında gezinmeniz dahi yeterli olacaktır. Hal böyle olunca Google, kötü niyetli uzantılar ve ayar değişiklikleri için yeni bir koruma programı başlattıklarını açıkladı.

Program dahilindeki ilk değişiklik geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Chrome, kullanıcının müdahalesi dışında bir tarayıcı ayarı değişikliği olduğunda, bir sonraki oturumda değişiklikler konusunda kullanıcıyı uyararak bu ayarları eski haline getirmeyi teklif ediyordu. Daha önce bazı virüslü programların tarayıcınızın ana sayfasını ve arama motorunu değiştirmeye çalıştığına şahit olmuşsunuzdur. Artık bu tarz durumlarda Chrome, ayarlarınızı koruyor.

Google’ın kullanıcıları ve tarayıcısını virüs yazılımlardan korumak için aldığı ikinci önlem ise Chrome Temizleme Aracı. Chrome’un Windows sürümüne özgü olacak bu araç, bilgisayarınızda şüpheli bir program tespit ettiğinde bu konuda sizi uyaracak ve kaldırmayı teklif edecek. Google, Chrome Temizleme Aracının başarılı bir şekilde virüsleri algılaması ve temizlemesi için ESET ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. Fakat açıklamaya göre Chrome Temizleme Aracı genel bir anti-virüs programı değil. Bu nedenle kullanıcılar cihazlarını korumak için ayrı bir koruma programı yüklemek zorundalar.

Google’ın kullanıcıları virüslerden korumaya çalışması ve bu tarz programlar geliştirmesi güzel bir gelişme. Fakat Chrome’un tam bir RAM canavarı olduğunu biliyoruz. Üzerine bir de Chrome Temizleme Aracı yüklediğimizde Chrome’un RAM tüketimi zirve yapacak. Üstelik bu temizleme aracı bir anti-virüs programı olarak çalışmayacak ve ek bir program daha yüklememiz gerekecek. Her Windows kullanıcısının büyük kapasitelerde RAM'lere sahip olmadığını düşünürsek Google’ın Chrome’u hafifletmek yerine şişirmesi kullanıcılardan pek çok olumsuz tepki alabilir.

Chrome Temizleme Aracı'nı indirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.