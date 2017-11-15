Google, Hollandalı tasarımcı Gerben Steenks’in 131 yıl önce icat ettiği ofis aracı delgecin doğum gününü kutladı. İşte teknolojoji ve tasarım tarihindeki en ilginç hikayelerden birisi ve Google’ın delgeç doodle’nı kullanma nedeni.

Delgeç, Gerben Steenks tarafından 131 yıl önce tasarlandı fakat patentini bir Alman mühendis olan Friedrich Soennecken aldı. O gün bu gündür bir kağıt delmek istediğimizde, basit bir sistem içeren bu ufak ofis gerecine başvuruyoruz. Soennecken aynı zamanda bu araçla deldiğimiz kağıtları bir kitap gibi toplamamızı sağlayan halkalı dosyanın da mucidi.

İşte insanlık tarihinde en yaygın kullanılan ofis aracının hikayesi, dünyanın en güzel ofislerine sahip olan Google tarafından şu şekilde aktarılıyor:

Yazıcıdan çıkan sıcak kağıtların, kalın bir istif haline gelmesini sağlayan bunu yaparken nazikçe tak-tak sesi çıkartan tanıdık bir gereç. Kendinize şu soruyu sorarken o an oluşan belirsizlik ortamını ve sessizliği düşünün: Tüm bunları delebilir mi? Bıçağının kağıtları delerken ürettiği tatmin edici ve özdeş delikler serisini, kağıdın yıpranmış yığınlar arasındaki sakinleştirici halini ve düzeni unutmayın. Son olarak, birbirinden renkli konfeti yağmuru yapabildiğiniz delgeç atıklarını da hatırlayın.

Soennecken'in aldığı patent delgeç formuna sahip tek ürün değildi. 1885 yılında Benjamin Smith, tren yolcularının biletlerini işaretlemek için benzer bir alet geliştirmişti. Bu alet sayesinde biletlerin kaç kere kullanıldığı anlaşılıyor ve kaçak yolculuklar engelleniyordu.

Ancak Soennecken’in tasarımı, kırtasiye ve baskı endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Sonralarda kendisi 1848 yılında yuvarlak hatlarla yazı yazmayı kolaylaştıran kaligrafi kalemini geliştirdi. Bu kalem, ünlü filozof Frederich Nietzsche'nin de aralarında bulunduğu günümüzün birçok yazarı tarafından kullanıldı. Soennecken vefat ettiğinde takvimler 1919’u gösteriyordu.

Günümüzde artık kağıtları, dosyaları ve kalemleri terk ediyor, bütün bilgileri dijitalleştiriyoruz. Üstelik bu işi yapan en büyük isimlerden birisi de Google. Yaptığı bu ufak jest sayesinde, teknoloji tarihine dair güzel bir hikayeyi bizlere aktarıp ironik bir bağlantı sunmuş. Teşekkürler Google.