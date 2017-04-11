Google Kendisi Hakkında Cinsiyetçilik İddialarını Yalanladı!

Google, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından kendisine yöneltilen cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan aynı zamanda da ABD'de de istihdam ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Google, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından maaş ödemelerinde cinsiyetçi davrandığı gerekçesiyle suçlanmıştı. Bakanlık, Google'ın aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve erkeklere daha fazla maaş ödediğini söylemişti.

Google bu açıklama gelir gelmez bu iddiaya ilk tepkisini dile getirerek itiraz etse de ABD Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Şimdi ise Google'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Google'a yönelik bu iddialarla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü Eileen Naughton, Google'ın çalışanlarına ödeme yaptığı metodun tamamen bilimsel ve sağlam bir metot olduğunu söyledi. Aynı zamanda Google'ın maaş sistemini 'cinsiyet körü' olarak nitelendiren Naughton Google'ın bu iddiaları hiçbir şekilde kabul etmediğinin tekrar altını çizdi.

Google'ın açıklamaları her ne kadar tatmin edici görünse de ABD Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Muhtemelen bakanlığın konuyla ilgili açıklamalarını başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla net bir şekilde öğreneceğiz.