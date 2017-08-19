Google Earth'te Yakalanmış En İlgi Çekici Manzaralar

Google Earth, dünyayı bulunduğunuz yere getirmesinin yanında istediğiniz yerleri uydu ve sokak görünümü özellikleri sayesinde rahatlıkça gezmenize olanak sağlayan bir servis. Hal böyle olunca ilgi çekici manzaralar kaçınılmaz oluyor. Hayatınız boyunca birçok ilginç manzaraya denk gelmişsinizdir, fakat bu garip manzaraları daha önce görmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek.
Google Haritalar'da Sansürlenen 5 Çok Gizli Yer!
1. Çölün Ortasında Dudak
12°22’13.32″N, 23°19’20.18″E
Sudan
2. Garip Görünümlü Yapı
41.84201, -89.485937
Dixon, Illinois, USA
3. Coca Cola Logosu
-18.529211, -70.249941
Arica, Arica y Parinacota, Chile
4. Şehir İçinde Gemi
22°18’14.15″N, 114°11’24.66″E
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
5. Aslan Kral
51.848637, -0.55462
Dunstable LU6 2LD, UK
6. Aşkını İlan Eden Koca Yürekli Jesus Abimiz
43.645074, -115.993081
Boise National Forest, Boise, Idaho, USA
7. Kalp Şeklinde Göl
41.303921, -81.901693
Columbia Station, Ohio, USA
8. Gitar Şeklinde Orman
-33.867886, -63.987
Córdoba, Argentina
9. Firefox Tarayıcı Logosu
45° 7’25.87″N 123° 6’48.97″W
Dayton, Oregon, USA
10. Çölde Bulunan Garip Şekiller
27°22’50.10″N, 33°37’54.62″E
Red Sea Governorate, Egypt
Bayrak Astığımız O Manzara
İki devletin bulunduğu Kıbrıs Adası'nda bulunan Beş Parmak Dağları'nın yamacına yapılan "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" yazısının üzerindeki hilal ve yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'na eşlik ediyor. Hava karardıktan sonra ışıklı görünümü ile adanın Rum kesiminden de rahat bir şekilde görünüyor.
Hava karardıktan sonra ışıkları yanan bayrağın nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.