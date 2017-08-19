Google Earth'te Yakalanmış En İlgi Çekici Manzaralar

Google Earth ve Google Haritalar üzerinden ilginç manzaralar ile karşılaşabiliyoruz. Dünya üzerinde bulunan ilgi çekici manzaralar içerisinde bayrak astıran bir de Türk manzarası bulunuyor.

Google Earth, dünyayı bulunduğunuz yere getirmesinin yanında istediğiniz yerleri uydu ve sokak görünümü özellikleri sayesinde rahatlıkça gezmenize olanak sağlayan bir servis. Hal böyle olunca ilgi çekici manzaralar kaçınılmaz oluyor. Hayatınız boyunca birçok ilginç manzaraya denk gelmişsinizdir, fakat bu garip manzaraları daha önce görmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek.

1. Çölün Ortasında Dudak

12°22’13.32″N, 23°19’20.18″E

Sudan

2. Garip Görünümlü Yapı

41.84201, -89.485937

Dixon, Illinois, USA

3. Coca Cola Logosu

-18.529211, -70.249941

Arica, Arica y Parinacota, Chile

4. Şehir İçinde Gemi

22°18’14.15″N, 114°11’24.66″E

Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

5. Aslan Kral

51.848637, -0.55462

Dunstable LU6 2LD, UK

6. Aşkını İlan Eden Koca Yürekli Jesus Abimiz

43.645074, -115.993081

Boise National Forest, Boise, Idaho, USA

7. Kalp Şeklinde Göl

41.303921, -81.901693

Columbia Station, Ohio, USA

8. Gitar Şeklinde Orman

-33.867886, -63.987

Córdoba, Argentina

9. Firefox Tarayıcı Logosu

45° 7’25.87″N 123° 6’48.97″W

Dayton, Oregon, USA

10. Çölde Bulunan Garip Şekiller

27°22’50.10″N, 33°37’54.62″E

Red Sea Governorate, Egypt

Bayrak Astığımız O Manzara

İki devletin bulunduğu Kıbrıs Adası'nda bulunan Beş Parmak Dağları'nın yamacına yapılan "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" yazısının üzerindeki hilal ve yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'na eşlik ediyor. Hava karardıktan sonra ışıklı görünümü ile adanın Rum kesiminden de rahat bir şekilde görünüyor.

Hava karardıktan sonra ışıkları yanan bayrağın nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.