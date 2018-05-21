Google, senelerdir kurumsal iletişim mottosu olarak kullandığı ve gayri resmi şirket sloganı olarak tanımladığı 'Don't Be Evil' (Kötü Olma) ifadesini kullanımdan kaldırdı.

Google, şirket içinde çalışma ahlakı ve müşteriler ile iletişim konusunda senelerdir bilinen ve oldukça popüler olan bir motto kullanıyordu. Şirketin çalışanlarının bir tür 'kural' olarak görmesi beklenen ve 'kanunları takip ederek, onurlu bir şekilde hareket etmeyi ve iş arkadaşlarına nezaket ve saygıyla davranmayı' ifade eden 'Don't Be Evil', artık şirket için aynı anlamı ifade etmiyor.

Google, bu mottoyu performans ve hizmet kalitesini artıracak bir destekleyici ifade olarak tanımlıyor ve bu sayede kurum içi davranışların ve müşteri memnuniyetinin artmasını umuyordu. Şirketin, bu ifadenin de yer aldığı ve çalışanlarına sunduğu bir metni vardı, ancak bu metinden 'Don't Be Evil' ifadesinin kaldırıldığı ve metnin yeniden sunulduğu fark edildi.

Metnin giriş paragrafı, ''Kötü Olma', Google çalışanları genellikle bu cümleyi kullanıcılarımıza hizmet sunma şeklimize uygular. Ama “Kötü Olma” bundan çok daha fazlasıdır. Evet, kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak ve onların ihtiyaçlarına odaklanarak çalışmak ile ilgili bu ifade. Ancak aynı zamanda doğru olanı yapmak ve kanunları takip ederek, onurlu bir şekilde hareket ederek iş arkadaşlarına nazik davranmak ile de ilgili' idi ancak bu paragraf yeni metinden tamamen kaldırılmış durumda.

Bu değişikliğin sebebinin ne olduğu henüz bilinmese de yöneltilen pek çok soru üzerine Google'ın bir açıklama yapması bekleniyor.