Google her geçen gün çıkardığı eklentileri geliştiriyor. Gündemde olan gözde eklentilerden Google Keep, internet tarayıcısında not almak isteyenler için en popüler eklenti. İşte Google Keep'in 10 kullanışlı özelliği!

Google ilk çıktığında mütevazi bir arama motoruydu. Şimdi ise yüzlerce hizmeti olan başlı başına bir dünya! Her geçen gün yeni hizmetler, yeni projelerle karşımıza çıkan bu vizyoner firma, dijital ortamda işlerimizi kolaylaştırmayı sürdürüyor. Chrome ve Firefox gibi internet tarayıcıları için çıkardığı eklentiler, aslında tam da bu işe yarıyor. İşte Google Keep'in geliştirdiği 10 özellik. 1-Google Keep Chrome Eklentisi Google'ın resmi ekletisi Google Keep, kaydetmeniz gereken bilgileri tutmanız için size sunulmuş pratik bir platform. Bir tıkmala ile not alabilir, hatırlatıcı mesajları kaydedebilirsiniz. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 2-Google Keep Web Eğer Google Keep sitesini açıp oradaki tüm notlarınıza erişmek istiyorsanız, bunu tek tıkla Google Keep Web aracılığı ile halledebilirsiniz. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 3-Keep için Popup Eğer ziyaret ettiğiniz sayfada kalarak Google Keep notlarınıza ulaşmak istiyorsanız, isminde Keep için Popup özelliğini kullanabilirsiniz. Keep için Popup birçok iş kolaylaştırıcı fayda sunuyor. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 4-Google Keep için Kategori Sekmesi Eğer notlar alırken bunları ayırmak için renklerle kodlamayı seviyorsanız, Google Keep için Kategori Sekmesi tam size göre. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 5-Google Keep İçin Veri Girişi Sekmesi Basit bir araç gibi görünse de bu belki Google Keep'te aradığınız özellik olabilir. Bir liste formatında değil de sadece not almak istiyorsanız, veri girişi sekmesi sizin için ideal. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 6-Google Keep İçin Tam Ekran Editör Bir diğer basit fakat önemli özellik de "Tam Ekran Editör" özelliği. Bu araç, özellikle birkaç adet resim ile birlikte not aldığınızda çok işe yarar. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 7-Google Keep İçin Sinema Linkleri Sinema linkleri özelliği, sinema tutkunları için Google'ın yaptığı bir kıyak. İzlemek istediğiniz filmlerle ilgili listeyi burada tutabilir ve ek özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz. 8 ve 9 -Google Keep ve GKeep Panel Bu iki eklenti aslında birbiriyle aynı işlevleri yerine getiriyor. Ancak araç çubuğunda tasarımları birbirinden farklılar. GKeep Panel varsayılan olarak biraz daha az özellik gösteriyor. Ancak isterseniz bunu özelleştirebiliyorsunuz. Eklentiyi buradan ve buradan edinebilirsiniz. 10-Google Keep İçin Notlar Google Keep Notlar 8 ve 9. maddedeki Firefox eklentilerinden biraz farklı. Açtığınızda sayfayı ikiye bölüyor ve bu şekilde kullanıyorsunuz, ancak gayet kullanışlı. Eklentiyi buradan edinebilirsiniz.