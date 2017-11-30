Google Haritalar'da Görülen Esrarengiz "UFO" Benzeri Cisim!

Google Haritalar'ın sokak görünümünde gezen bir Avustralyalı, gökyüzünde UFO benzeri bir cismin olduğunu fark etti.

Son yüzyılın en büyük sorularından birisi olan 'uzaylılar gerçekten var mı?', herkesin aklını kurcalamaya devam ediyor. En ufak bir detayın bile UFO’ya benzetilmeye başlatıldığı bir dönemde bunların hangisinin gerçek olup olmadığını düşünmeye başladık.

Ortaya atılan son iddiaya göre bir Avustralyalı, Google Haritalar üzerinde bir yere bakarken gökyüzünde UFO’ya benzeyen bir cisim gördü. Google’ın sokak görünümünde gözüken bu ışık parlaması, gerçekten Dünya dışı bir yaşam mı, yoksa bir şeyin yansıması mı, şu an için bilinmiyor.

Su Deposu Olabilir

Daily Mail’e konuşan Stocks, “Herkes bunun Tennant Creek’te bulunan su deposunun gök yüzündeki yansıması olduğunu söyleyeceğini biliyorum” dedi. Buna rağmen bunun bir UFO olduğuna kesin gözüyle bakan Stocks, uzaylıların dünyamızda olduğuna inanıyor.

Bazı uzmanlara göre bu ışık parlaması Google’ın kamera flaşlarından çıkan bir yanılsama. Kameralar bazen ışıkları yayamadan bu şekilde görsel bozukluklar oluşturabiliyorlar. Muhtemelen Stocks, bu yanılsamanın kurbanı oldu.

Peki, sizce Google sokak görünümünde ortaya çıkan bu ışık gerçekte ne? Yorumlarınızı bekliyorum.