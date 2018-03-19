Google Haritalar Ekranına Kısayollar Eklenebilir

Google, her geçen gün özellikle Haritalar konusunda yepyeni bir haber ile karşımıza çıkıyor. Son haber ise son derece kullanışlı bir özelliğin geliyor oluşu ile ilgili.

Google geçtiğimiz günlerde Hindistan'daki Google Haritalar kullanıcılarının erişebildiği yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde ekrana ekleyebileceğiniz yeni kısayollar ile civardaki restorantları, sinema salonlarını ya da hastaneleri gösteren adreslere ve tariflere daha kısa sürede ulaşabileceksiniz ve ekstra bir arama işlemi yapmanıza gerek kalmayacak.

Özellik henüz tüm dünyada kullanımda değil ancak Hindistan'da birçok kullanıcı erişim sağlayabiliyor. Kısayollarınıza en fazla dört tane olmak şartıyla ekleme yapabiliyorsunuz. Şu an sunulan 14 farklı seçenek var ve aralarından seçtiğiniz dört tanesini isteğinize göre kısayollarınızda kullanmaya başlıyorsunuz. Özellik son derece kullanışlı ve büyük kolaylık sağlayacağa benziyor bu yüzden de herkes tüm dünyada kullanılabilir olmasını diliyor.

Henüz Hindistan'da da ne kadar yaygın olduğuna dair bir bilgi yok ve gelecekte tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı bir muamma. Ancak Google'ın son dönemde Haritalar'a dair yaptığı çalışmaları ve geliştirmeleri düşünürsek hepimizin bu özelliği kullanabilecek olması çokta uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce bu ufak bir test mi yoksa yakında hepimiz bu güzel özelliği kullanmaya başlayabilir miyiz?