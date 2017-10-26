Android 8.1 ile Gelen ‘Sinir Ağları’ Ne İşe Yarıyor?

Google, mobil işletim sistemi Android Oreo’nun bir üst sürümü olan 8.1’i geliştirmeye başladı. Yakında uygulama geliştiricilerine sunulacak olan sürümde Neural Networks (Sinir Ağları) adı verilen bir sistem bulunacak. Peki NN nedir ve ne işe yarar?

Temel anlamda Sinir Ağı, makine öğrenimi modellerini hızlı bir şekilde yürütmek amacıyla, cihazın donanımlarını tam anlamıyla kullanma amacını taşıyor. İşlemcideki hesaplama sürelerini 3 aşamaya bölerek yazılım donanım uyumunu hat safhaya çıkartmak, gecikmeleri ve yavaşlamaları azaltarak son kullanıcıya çeşitli avantajlar sunmak mümkündür.

Daha basit bir dille ve ufak bir örnekle, telefonunuzdaki resimleri sınıflandırma alışkanlığınız yazılımlar tarafından öğrenilerek, zamanla otomatik bir hale geliyor. Yani yazılımlar kişisel tercihlerinizi tespit edip size göre şekil alıyorlar. Google’ın ortaya koyduğu Sinir Ağları, yapay zekaların öğrenimi için oldukça kilit bir rol oynuyor. Ayrıca geliştiriciler için TensorFlow Lite ve Caffe2 gibi platformların “temel katmanını” oluşturuyor.

Neural Networks (NN - Sinir Ağları) Mimarisi:

Elbette bu gelişmiş sistemin verimli bir şekilde çalışması için Neural Networks API’sine uygun yapay zeka destekli yongalar gerekiyor. Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL, bu sisteme uyum sağlayacak işlemci olan Pixel Visiual Core yongasını içeriyorlar.

Düşük sistem özelliklerine sahip Andorid cihazlar da unutulmadı:

NN API'si son çıkan amiral gemilerinde daha fazla çalışmak üzerine programlanmışken, Google aynı zamanda daha basit ve düşük özelliklere sahip cihazlar için geliştirdiği Android Go için geliştiricilere yeni optimizasyonlar da sundu. Android Go, geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılmıştı.

Android Go’nun merkezindeki cihazlar 1 GB’dan daha az RAM’e sahip olanlar. Mevcut sistemleri ve teknik özellikleri bu cihazların kullanım zorluğu yaşatmasına neden oluyor. Çünkü yazılımlar ve uygulamalar ağırlaşıyor, ancak işlem yapabilme kapasitesi sabit kalıyor. Bu nedenle, Sinir Ağları’nın söz konusu cihazların performansında da önemli artışa izin vereceği söyleniyor.

Andorid 8.1 ile birlikte önce geliştiriciler ve ardından son kullanıcıya yapay zeka destekli, kullanımı kolaylaştıran seçenekler sunulacak. Ayrıca hata düzeltmeler ve güvenlik önlemleri de arttırılacak.

Android 8.1 Oreo, Aralık ayında son kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. Eğer bir geliştiriciyseniz beta testine dahil olmak için şuraya tıklamanız yeterli.