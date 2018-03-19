Google’ın son yıllarda üzerine oldukça ağırlık verdiği projelerinden birisi olan Google Lens, çektiğiniz fotoğraftaki nesneleri yapay zeka yazılımları aracılığıyla tanımak ve ilgili arama sonuçlarını listelemek için yapıldı. Yakın zamanda iOS sürümü de çıkan uygulama, Google’ın kendi telefonunu iPhone olarak tanımladı.

Yapay zeka yazılımları gelişiyor. Artık bilim kurgu hikayelerinde tanık olduğumuz, yabancı bir ülkeye, dilini bilmesek bile konuşabileceğimiz dönemlerde yaşıyoruz. Bu konuda en büyük çalışmaları da Google yapıyor. Şirketin görsel tanımlama sistemi Google Lens, ne olduğu hakkında bir fikrinizin olmadığı nesneleri, çevreleri ya da yapıları tek bir fotoğrafla size tanımlıyor.

Yakın zamanda hizmet yelpazesini genişletip iOS kullanıcıları için de sunulan bu güzel uygulama, henüz bebeklik döneminde ve bizler fotoğraf yükledikçe yeni şeyler öğrenmeye, gelişmeye devam ediyor. Fakat yazılımın doğuştan bilmesi gereken bazı şeyler de var: Bizzat Google’ın elinden çıkan diğer ürünler.

Sosyal medyaya taşınan bu görüntü, Google Lens’in şirketin son amiral gemisi Pixel 2’yi bir iPhone olarak tanıdığını gösteriyor:

"Google Lens, sadece bir görevin vardı"

Bu hata nedeniyle Android kullanıcılarını resmen küçük düşüren Google Lens’in belki de en çok hakim olması gereken konu, kendi şirketinin ürün ve hizmetleri olsa gerek. Diğer taraftan bir başka Android cihazı gösterip yanılması durumunda bu kadar konuşulması beklenemezdi. Çünkü Pixel serisi cihazlar, Google’ın Apple ile verdiği rekabete karşılık attığı bir adım. Bu sayede Apple, habersiz bir şekilde kaleyi içten fethetmişe benziyor.

Ayrıca çekilen fotoğrafların, ışık ve renk değerlerinin Google Lens’in yazılımları tarafından ayrıştırıldığını ve bu değerler değiştiğinde yazılımın şaşıracağını akıldan çıkarmamak gerekiyor. Fakat Pixel 2 hatası kesinlikle bir fiyasko ve Google’ın acilen toparlaması gerekiyor.

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