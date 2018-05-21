Google'ın Karanlık Tarafa Geçtiğini Gösteren 3 Olay

Google, 'don't be evil (kötü olma)', mottosunu kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Google'ın kötü amaçları olabilir mi?

Google, önceden de bahsettiğimiz gibi gayri resmi kurumsal sloganı olan 'don't be evil' yani kötülük olma sloganını ifadesini kullanımdan kaldırdı. 2000'lerin başından beri kullanılan slogan, Google'ın öncelikli benimsediği mottolardan birisiydi.

Bu sloganın kaldırılması küçük bir şey gibi gözükebilir, ancak bizce öyle değil. Bu slogan kaldırımının altında sinsi bir kötülük mü gizli, işte Google'ın artık karanlık tarafta olduğuna dair 3 gösterge:

Project Maven

İyi ve kötü oldukça göreceli bir kavram olsa da, bazı söylentilere göre Google, Amerika ordusuna yardım ediyor. Mart ayında yayılan bazı dedikodulara göre şirket, ABD Savunma Bakanlığı'na savaşta kullanılacak Project Maven adlı akıllı uçak girişimlerinde yardım ediyor. Bunun kanıtlarından birisi de binlerce Google çalışanının dilekçe verip Google'ı protesto etmesi. Hatta bazı çalışanlar iddialara göre şirketten istifa etti.

Yanıltıcı Yapay Zeka Uygulamaları

Yine çalışanların söylentilerine göre Google, eskisine nazaran projeler konusunda şeffaf değil. Mayıs ayının başlarında ise Google Duplex özellikleri konusunda taklit olabileceği söylentileri çıkmıştı. Oxford İnternet Enstitüsü'nün Dijital Etik Bölümünde araştırmacı olan Thomas King: "Google'ın deneyleri oldukça aldatıcı, eğer yanıltıcı değilse bunu açıklamaları gerek." dedi.

Selfish Ledger





Geçtiğimiz haftalarda The Verge adlı web sitesi, 2016 yılında Google tarafından yayınlanmış bir videoya erişti. 'The Selfish Ledger' başlıklı video, Google'ın yalnızca kullanıcılarla ilgili veri toplamayıp, şirketin bu verileri insan davranışlarını kontrol etmek amacıyla kullanacağını da gösteriyor.

The Verge, bu konu hakkında Google'a ulaşmaya çalıştığında ise şirket, bu tür bir projenin varlığını inkar etmedi, yalnızca teorik bir proje olduğunu söyledi. Ayrıca Google'ın Pentagon ile anlaştığı da söylentiler arasında.

Bunlara rağmen Google hala işini en iyi beceren tarayıcı sistemlerinden birisi olmaya devam ediyor. Kim bilir Google'ın belki gerçekten de kötü amaçları vardır. Ancak ne olursa olsun Google uzun bir süre daha hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi olmaya devam edecek.