Google'ın Daha Önce Görmediğiniz 10 Yararlı Özelliği!

Google'da yer alan sayısız özellik arasında kıyıda köşede kalmış 10 Google ürününü sizler için listeledik.

Google, normal bir arama motoru olmaktan çıkalı çok uzun zaman oldu. Dünya üzerinde “normal kullanıcı” diye adlandırdığımız internet kullanıcılarının neredeyse tamamı Google’ı kullanıyor ve onlar için internet, bizzat “Google” olmuş durumda. Böylesine büyük bir başarıyı elde etmeyi başaran Google, bunu üzerine katarak devam ettiriyor. Bugün sizlere Google’ın pek bilinmeyen 10 ayrı özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellikler sayesinde arama motorunu daha işlevsel kullanabilirsiniz.

Google Sky

Google Sky, NASA uyduları ve Hubble Teleskobu'ndan alınmış görüntüleri tek bir yerde birleştirerek devasa evreni gözlemlemenize olanak tanıyor. Bizlerden milyonlarca hatta milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksi ve yıldızları bu sayfa aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

Google Book Ngram Viewer

1500 ile 2008 yılları arasında çıkan 5,2 milyon kitabın kelimeleri arasında araştırma yapabilmenize olanak tanıyan bu sayfa, son derece eğlenceli bir araç olabilir.

Google Sayıları Bulur

Bazı çok rakamlı sayıları okumak inanılmaz zor olabiliyor. Tam da bu noktaya çözüm üretmek isteyen Google, sayıyı yazıp yanına yazı halinde görmek istediğiniz dili yazdığınızda o sayının yazılışını gösteriyor. Türkçe’de denememe rağmen olmadı. Eğer Türkçe’de yapabiliyorsanız, yorumlardan nasıl yapıldığını gösterebilirsiniz.

örn: 623620056672=english

Google Translate’de Çizimle Yazı Yazma

Google Translate özellikle yapay zeka ile birlikte çok gelişti. Bu gelişmelerin yanında yeni özellikler de kazanan Translate’in pek bilinmeyen bir özelliği var. Translate’de manuel olarak çizimler yapabilir ve bu çizimleri Translate’in yazıya çevirmesini izleyebilirsiniz.

Google Input Tools

Bu araç sayesinde yeni bir klavye düzeni indirmeden 80 farklı dilin özel karakterleriyle yazılar yazabilirsiniz.

Fonts.google.com

Yeni bir font kullanmak istediğinizde yazılarla son derece iyi gidecek Google fontlarından istediğinizi seçebilirsiniz.

Google Arts&Culture

En büyük müzelerden sanat eserlerine kadar tüm şaheserlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını bulabileceğiniz bir sayfa. Ayrıca her yeni sekme açtığınızda ayrı bir sanat eseri görmek istiyorsanız, Google Art Project Chrome eklentisini kullanabilirsiniz.

Google Trends’de popüler aramalara ulaşabilirsiniz. Hangi aramanın hangi ülkede popüler olduğunu görebilir ve popüler konularda gezintiye çıkabilirsiniz.

Google’a hayvan sesleri yazarak bizzat hayvan seslerine ulaşabilirsiniz. Bu sayfanın çok önemli bir özelliği var. Bebeğinizin canı çok sıkıldığında bu ekrana gelerek hayvan seslerini açabilir ve bebeğinizle birlikte eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Gboard

Gboard klavyenizin üzerinde Google arama butonu olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu özellik Android dışında iOS platformu için de destekleniyor.

Android

iOS