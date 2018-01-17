Nedeni henüz bilinmeyen bir sorun, Google'ın yayın cihazlarının Wi-Fi ağlarına aşırı yüklenerek ağın donmasına ve ağa bağlı diğer cihazların bağlantısının kesilmesine neden oluyor.

Google Chromecast sahiplerinin başı tuhaf bir sorunla dertte. Bazı Chromecast sahiplerinin teknoloji forumlarında yazdığına göre Google’ın yayın cihazı olan Chromecast uyku modundan çıktığında, Wi-Fi ağına aşırı yük bindirerek ağın donmasına ve ağa bağlı diğer cihazların bağlantısının kesilmesine neden oluyor.

Bir ağ ekipmanları üreticisi olan TP-Link, blogundan yaptığı açıklamada ağ yönlendiricilerinin mevcut Chromecast sorunundan etkilendiğini belirtti. Üstelik yalnızca TP-Link değil Linksys, Asus, Netgear ve Synology’nin ağ yönlendiricileri de Chromecast’ın ağ sorunundan etkileniyor.

TP-Link, sorundan etkilenen kullanıcıları için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Google ise yaptığı açıklamada az sayıda kullanıcının Chromecast sorunu yaşadığını ve Chromecast ekibinin sorunu bir an önce çözmek için çalıştığını belirtti. Google bir çözüm sağlayana kadar kullanıcılar, Chromecast’ın yayın özelliğini kapatarak geçici bir çözüm oluşturuyorlar.

Business Insider hangi cihazların mevcut sorundan etkilenebileceğini sordu fakat Google buna bir cevap vermedi. Google’ın akıllı telefonlar, tabletler, medya oynatıcılar ve akıllı TV’ler gibi pek çok farklı cihazda yayın özelliği bulunuyor. Ne yazık ki şu an için sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğu bilinmiyor.