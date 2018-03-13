Google, oluşturduğu yapay zeka ile makine öğrenimini kullanarak NCAA Division I basketbol turnuvasının şampiyonunu bilene 100 bin dolar vereceğini açıkladı.

İnsanoğlunun geleceği bilmek konusundaki çabası, bilip bilemeyeceği konusundaki merakı ile birleşince keyifli olabiliyor. Bu nedenle ucunda büyük kayıplar olmadığı sürece bahis yapmak eğlenceli bir etkinliktir. Google, yapay zeka ile ilgilenen bilgisayar bilimcileri ucunda 100 bin dolarlık bir ödülün olduğu ciddi bir bahise davet ediyor.

Katılımcılar, 2009 yılından bu yana gerçekleşen 40 milyon NCAA Division I basketbol maçının veri tabanına sahip olacaklar. Amaçları ise son derece basit; yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak bu maçları analiz etmek, son olarak da NCAA’nın düzenlediği March Madness basketbol turnuvasının kazananını ve kaybedenini doğru tahmin etmek.

Herkesin bir kolej basketbol turnuvasının kazananı ve kaybedeni konusunda tahmini olabilir. Fakat Google’ın programcılardan beklediği şey, yapay sinir ağları oluşturmak ve makine öğrenimi ile kazananı tahmin etmek. Google bu bahsi öylesine ciddiye alıyor ki, yarışma için turnuva organizatörü NCAA ile anlaşma dahi yaptı. Ödülün büyüklüğünü ise söylemeye dahi gerek yok.