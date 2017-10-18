Google, Pixel 2 ile Nostaljik Menü Butonunu Geri Getiriyor

Google'ın yeni tanıttığı akıllı telefonlar olan Pixel 2 serisi cihazlar, eski Android'lerde yer alan ve olmazsa olmaz menü butonunu gizli şekilde geri getiriyor.

Eski Android telefonlarda, hatta Samsung'un Galaxy S4 zamanlarında, akıllı telefonlarımızda menü butonu olmazsa olmaz bir giriş aracıydı. O tuşsuz kullanım hayal edilemezken başlarda Sony ve HTC'nin kapasitif tuşları kaldırmaya teşvikiyle birlikte menü tuşu da yavaştan tarih olarak yerini uygulama değiştiricisine bıraktı. Bizce de daha iyi oldu.

Google'ın nostalji için mi yoksa yazılımda meydana gelen bir unutkanlıktan mı yaptığı bilinmez, firmanın gıcır gıcır yeni amiral gemisi Pixel 2 modellerde navigasyon tuşlarının sağında gizli bir menü butonu yer alıyor. Erişmek için stok yazılım yüklü bir Pixel 2'ye ihtiyacınız var. Şimdilik sadece Google Haritalar, Inbox ve Ayarlar'da çalıştığı bilinen buton, aynı şekilde Play Store üzerinden indirilebilecek Androdi 3.2 ya da daha eski sürümlere destek veren uygulamalarda da aktif hale geliyor. Özelliğin gelecekte yazılım güncellemesiyle kaldırılması oldukça muhtemel görünüyor.

Videodan da görüldüğü üzere, butonların en sağına dokunulduğunda çalışan menü butonu, yeni Android sisteminin etkileşimleri hesaba katıldığında pek bir iş yapmıyor ama sonuçta var. Özellik, yakın zamanda bir Pixel 2 satın alacaklar için muhtemelen hala kullanılabilir olacaktır ancak dediğimiz gibi yakın zamanda muhtemeln yazılım güncellemesi aracılığıyla ortadan kaldırılacaktır.