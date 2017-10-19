Google Play Store'da Uygulama Üyelik Payı Düşürülüyor!

Google, uygulama geliştiricileri desteklemek adına, uygulamanızı Google Play Store'da yayınlamak için ödemeniz gereken üyelik payının yüzdeliğini düşürecek!

Apple, geçtiğimiz yılın Haziran ayında, uygulama geliştiricilerini desteklemek adına işlem ücret payını %30'dan %15'e düşürmesiyle birlikte bir çok uygulama geliştiricisine yarayacak yeni bir poliçe yayınlamıştı. Yine 2016 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren bu poliçeyle beraber, Apple App Store'unda bulunan uygulama sayısında gerçekten önemli bir artış yaşamıştı. Ayrıca Android'in bilinen ve sevilen uygulamaları da iOS cihazlara gelmeye başladı.

Şimdi biraz geç kalmış olsa da, Google'da uygulama geliştiricilerine aynı indirimi yapacağının müjdesini duyurdu. Her ne kadar geç kalmış olsa da, Android'e zaten uygulama geliştirmek ve test etmek daha kolay olduğu için, Android mobil uygulama geliştiricilerin hep odağında olmuştu. Uygulama üyelik payında da %30'dan %15'e bir indirimle birlikte Android uygulama geliştiricilerin daha da gözdesi haline gelecek gibi duruyor.

2018 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan bu kararın, geç atılmış bir adım olduğu düşünülse de, yine de en azından bizim gibi ülkelerde zaten uygulamalardan fazla para kazanılamadığı için reklama boğmak zorunda kalan uygulama geliştiricilerine de bir müjde olacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gelişmeyle birlikte ülkemizden daha çeşitli uygulamalar görebilecek miyiz?