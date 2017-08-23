Android Uygulamalarının Kullanıcıyı Gözetlediği Ortaya Çıktı

Google Play Store'da yer alan 500'den fazla uygulamanın, kullanıcılarıyla ilgili kötü amaçlarla kullanılabilecek bilgileri toplayan yazılımlar içerdiği ortaya çıktı. Çin merkezli bir online reklam firmasına ait olduğu tespit edilen bu yazılımın bilgileri kötü amaçlı topluyor olabileceği düşünülüyor.

Google Play'de var olan Android uygulamalarının neredeyse %90'ı bedava. Ancak uygulama geliştiricilerinin de devamlılık sağlayabilmesi için geliştirdiği uygulamalar üzerinden para kazanması gerekiyor. Durum böyle olduğundan uygulama geliştiricileri için, Android'in uygulama geliştirme kiti içerisindeki reklam kütüphanesi tam anlamıyla dertlerinin dermanı haline geliyor. Ancak yazılım güvenliğiyle ilgilenen araştırmacılarının son bulduğu verilere göre "lgexin" isimli uygulama geliştirme kitinin içerisinde casus yazılım var. Çin kaynaklı bir firmanın yazılımı olan "lgexin"inde böyle bir durumun bulunmasıyla ilgili en kötü sonuç ise, bazıları 100 milyondan fazla indirilmişken 500'den fazla uygulamanın bu kiti kullanıyor olması.

Kaynaklara göre bu problemli yazılımı içinde barındıran, gençlere hitap eden 100 milyondan fazla indirilmiş oyunlar, 5 milyon civarında indirilmiş hava durumu uygulamaları, 5 milyondan fazla indirilmiş fotoğraf düzenleme uygulamaları, 1 milyon civarında indirilen internetten radyo dinleme uygulamaları ve indirme sayısı belirtilmeyen eğitim, sağlık, spor, gezi ve emoji uygulamaları var. Çin kaynaklı bu reklam yazılımının yaptığı şey ise, normalde reklamların doğru kullanıcılarla eşleşmesi için toplaması gereken bilgilerden daha fazlasını toplayıp, içerisindeki casus yazılımlarla bu bilgileri şüpheli IP'lere yönlendirmesi.

Çin kaynaklı "lgexin" yazılımıyla alakalı raporlar paylaşıldığından beri, Google Play Store buna sahip yazılımları marketten kaldırmış durumda. Ancak bu yazılımları eğer tespit edilmeden önce telefonunuza yüklemişseniz bilgilerinizin çalınmaya devam ediyor olma olasılığı yüksek. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey Google Play Store'un son sürümüne güncellenmiş olduğundan emin olmak. Çünkü son güncellemelerle gelen "Google Play Protect" hali hazırda uygulamalarınızı sürekli olarak tarıyor ve eğer aralarında bu yazılıma sahip olan uygulamalar varsa sizi uyarıyor olacak.