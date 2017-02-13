Google Assistant, Google'ın Mobil Uygulamasınına Ekleniyor

Google’ın mobil uygulamasının yeni sürümü beta olarak kullanıma sunuldu. Yeni sürümle birlikte programa birçok yeni özellik eklenirken Google Assistant’ın Pixel harici telefonlarda kullanıma sunulması en dikkat çeken yenilik oldu.

Google uygulamasının 6.13 sürümü beta olarak kullanıma sunuldu. Bu güncellemeyle birlikte uygulamada bazı alfa özellikler sunuluyor ve değişiklikler gerçekleşiyor. Android Police, uygulamanın APK’ini ayrıntılı olarak inceledi ve birtakım yenilikler keşfetti.

Öncelikle uygulamanın bu sürümü, henüz beta aşamasında olduğu için normal kullanıcıların Google uygulamasını bu sürüme yükseltmeleri risk taşıyor; zira herhangi bir uygulamanın beta aşamasındaki sürümleri stabil olarak çalışmayabiliyor. Bu güncelleme, birçok önemli özelliği de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisinin Google Assistant’ın Pixel harici telefonlarda da kullanıma sunulması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde en son konular, Lite modu, Google Assistant’ta ödemeler, çevrim dışı arama sonuçları için sayfaları indirme ve Google Assistant için klavye girişi desteği de güncellemeyle birlikte kullanıma sunuluyor.