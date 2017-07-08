Google ve Facebook Ağ Tarafsızlığı Kampanyasına Katılıyorlar

Amerika'da FCC'nin çıkarmayı düşündüğü plana karşı başlatılan 'Ağ Tarafsızlığı' kampanyasına Amazon ve Netflix'ten sonra, Google ve Facebook da katıldı.

İki teknoloji devi olan bitene seyirci kalmayacaklarını ve 12 Temmuz’da internet hizmet sağlayıcılarının bazı siteleri diğerlerine karşı kayırmaktan men eden kuralların korunmasını amaçlayan, ‘Eylem Günü’ olarak tabir edilen bir çeşit iş birliğine katılacaklarını açıklamalarıyla, net ortamında tarafsızlık kavgası daha da ilginç bir hal almaya başladı.

Geçmişte net ortamında tarafsızlığın yılmaz savunucularından olan Google ve Facebook şimdiye değin bu tartışmaların dışında kalmaya özen göstermişlerdi. Fakat bu hafta FCC’nin planına karşı çıkarak mevcut kuralları geçersiz kılmalarını söyleyen diğer firmalara katılacaklarını doğruladılar.

Google ve Facebook’un ‘eylem günü’ kampanyasına katılımları gidişatı değiştirebilir zira web siteleri milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Bu nedenle onlardan gelecek bir mesaj, FCC’nin planına karşı yeni bir muhalefeti canlandırabilir.

Her iki teknoloji devi de henüz tam olarak ne çeşit adımlar atacakları konusunda bir açıklama yapmadılar (örneğin, ana sayfalarına bir afiş mi koyacaklar, ya da daha farklı adımlar mı atacaklar).

Facebook ve Google’ın attıkları bu adım, Amazon’un geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde Reddit ve Etsy gibi ‘Eylem Günü’ bildirimini imzalayan firmaların arasına katılmasından sonra geliyor. Amazon’dan kısa bir süre sonra da Netflix bu adıma dahil olacağını açıklamıştı.

Teknoloji endüstrisi 12 Temmuz kampanyasında olduğu gibi 2012 yılında da SOPA adıyla çıkarılan, web sitelerinin değiştirilmesine hatta karartılmasına neden olabilecek olan tartışmalı telif hakkı kanununa karşı ayağa kalkmıştı. Çıkan tartışmaların neticesinde Kongre, kanunu geri çekmek zorunda kalmıştı.