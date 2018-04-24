Google, mobil web tarayıcısı Chrome'a yayınladığı yeni bir özellik ile podcastleri arama sonuçlarında oynatmayı ve abone olmayı mümkün kılıyor.

Google, Android kullanıcıları için yeni bir podcast özelliğini sessizce kullanıma sundu. Artık tüm Android kullanıcılarının yeni bir podcast oynatıcıları var. Hem de bu oynatıcı çoktan cihazınıza yüklenmiş durumda. Tek yapmanız gereken Google Chrome’u açmak ve bir podcast aramak.

Yeni özellik ile birlikte Android cihazınızı kullanarak Chrome üzerinden bir podcast araması gerçekleştirdiğinizde podcast’ler doğrudan arama sonuçlarında görüntülenir. Dilerseniz listelenen podcast bölümlerini direkt olarak arama sonuçlarında oynatabilir, yukarıda bulunan anten ikonundan abone olabilir ya da cihaz ana ekranınıza podcast listesini ekleyebilirsiniz.

Yeni özellik arama sonuçlarına bir podcast oynatıcı eklemiş gibi görünse de bundan fazlasını sunuyor. Dilediğiniz podcast bölümünü çevrimdışı dinlemek üzere indirebilir, hızını kontrol edebilir, listeleri düzenleyebilir, henüz dinlemediğiniz podcast bölümlerine ulaşabilir, ayrıca abone olduğunuz podcast’in diğer abonelerinin öneri podcast’lerini görüntüleyebilirsiniz.

Elbette ki Google Chrome, mağazadan indirebileceğiniz bir podcast uygulaması kadar çok özellik sunmuyor. Fakat yine de her gün sayısız defa kullandığı arama motorunun sonuçlarında direkt olarak oynatabileceği podcast listeleri görmek çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. Ayrıca özellik, henüz podcast dinlememiş kullanıcılar için de güzel bir teşvik.