Corning Gorilla Glass Nedir?

Akıllı telefonlarla içli dışlı olmayan birinin bile artık adını bilir olduğu cam firması Gorilla Glass tam olarak ne iş yapar?

Gorilla Glass, Corning Inc. tarafından ilk olarak 2015 yılının ortalarında tasarlanmış ve ortaya çıkarılmış bir tür camdır. Doğada normal koşullarda oluşmayan bu cam türü çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı hale gelirken kütlesi azaltılmış ve inceltilmiştir.

Corning Gorilla Glass'ın yapısı, standart cam üretim işlemi şeklinde değildir; alkali-luminosilikat denen bir isme sahiptir. Bu işlemde Alüminyum, Silikon ve Oksijen molekülleri bir araya getirilir ve ortaya bu dayanıklı cam çıkar. Şuan piyasada bulunan ve üzerine çekiçle vurulsa bile kırılmayan camlar aslında Corning'in ilk kez bulduğu bir şey değil. Chemcor adındaki firma daha önce Corning ile aynı işi yapmış ve günlük hayattaki eşyaların yanı sıra otomotiv, havacılık ve laboratuvar ekipmanlarında kullanılan dayanıklı camlar üretmişti. Corning'in yıldız olmaya başlaması ise 2010 yılında akıllı telefonlarda patlama yaşanması ve teknolojiye olan talebin artmasıyla meydana geldi.

Temelde telefonlarımızın ekranları derin çizikler ve kırılmalara karşı koruyan ve bir çok farklı versiyonu bulunan Gorilla Glass'ı dilerseniz bu versiyonlara göre maddeler halinde inceleyelim.

Gorilla Glass 1

2005 ve 2006 yılında ortaya çıkarılıp ilk iPhone modelinin çıkışı ve ekranında kullanılmasıyla parlayan Gorilla Glass 1, 250'den fazla cihazda kullanılarak Corning'e daha ilk seride başarıyı getirmişti. iPhone ekranında kullanılan Gorilla Glass'a bir de oleofobik kaplama eklenerek parmak izi kalması azaltılmıştı. İlk iPhone modelinde kullanılan Gorilla Glass tam 1,5 mm kalınlığındaydı.

Gorilla Glass 2

2012 yılında CES'te tanıtılan Gorilla Glass 2, dayanıklılık alanında pek bir yenilik içermiyordu ancak en büyük inovasyon camın inceltilmesiydi. İlk jenerasyona göre %20 daha ince olan GG 2, 50 kg'lık basıncı kırılmadan taşıyabiliyordu. Dünya çapında oldukça büyük başarıya ulaşan telefon toplamda 600 milyon cihazda kullanıldı ve dönemin flaş hitleri olan Nexus 4, Samsung Galaxy S3 gibi cihazlarda da kullanıldı.

Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 ile firma yeni bir üretim işlemine geçti. Bu işlem sayesinde hem incelen hem de dayanıklılığı artan Gorilla Glass, NDR teknolojisi sayesinde ise önceki jenerasyonlara göre çiziklere karşı %35 daha dayanıklı hale geldi. 2013 yılında CES'te tanıtılan GG 3, Samsung Galaxy S4, Motorola Moto G ve Moto X gibi modellerde kullanıldı.

Gorilla Glass 4

2014 yılında tanıtılan Gorilla Glass 4 ile Corning firması ciddi bir çalışmanın içine girdi. Yapılan anketlere göre ekran kırılmalarının %70'inin nedeni olan yere düşmeler, GG 4 ile tarih olacaktı(!). Yere düşmeye odaklanarak geliştirilen bu yeni nesil cam, önceki jenerasyona göre tam iki kat daha güçlüydü. Galaxy Note 5 ve Zenfone 2 Laser gibi modellerde kullanıldı.

Gorilla Glass 5

Beşinci nesilde de dörtteki gibi düşmeye karşı dayanıklılığı hedefleyen Corning, önceki nesli dörde katlayarak bu hedefe ulaştı. Laboratuvarda yapılan 1,6 metreden düşme testlerinden sağ çıkan GG 5, firma tarafından sert zeminlere 1 metreden düştüğünde %80 ihtimalle kırılmama garantisine layık görüldü.