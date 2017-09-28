Görüldüğünde Vay Be Dedirtecek Eski Teknolojiler!

Teknoloji kısa zaman içerisinde büyük gelişme kaydetti. Geçmiş yıllarda hayatımızda oldukça önemli rollü olan bu aygıtların çoğu artık kullanılmıyor bile.

Monitörün kasadan daha büyük olduğu eski bilgisayarlar da dahil olmak üzere bir çok teknolojik ürün artık günümüzde kullanılmamakta. Biz de sizin için oldukça geçmişte kullanılan ve her gördüğümüzde duygulandığımız bazı teknolojik ürünleri sizler için listeledik. Bakalım siz de bu teknolojileri hatırlayacak mısınız?

Floppy Diskler

Şimdi kullandığımız taşınabili depolama kapasitelerine göre çok komik kalan rakamlarda kapasite barındıran bu diskler bir dönemin en çok kullandığı teknolojik ürünlerden. Ödev sunumlarının yapıldığı yada internet kafelerden oyun kısayolu kopyaladığımız diskler artık kayıt etme ikonlarında görülüyor.

Eski Mouselar

Altında ufak bir plastik top ile çalışan bu mouselar yine bir dönemin büyük eğlence kaynağı olmayı başarmıştı. Artık bu mouseların yerini yüksek DPİ düzeylerine sahip yeni nesil lazerli mouselar aldı.

Windows XP

Bir çok kişinin ilk bilgisayarında kurulu olan Windows XP sürümünün başlangıç ekranı eski zamanları hatırlatır. Büyük tüplü monitörlerde açılmasını beklediğimiz bilgisayarları uzun bir süremiz bu ekrana bakarak geçerdi.

Beyaz Kasalı Bilgisayarlar

Monitörün bilgisayar sisteminden daha çok yer kapladığı ilk kişisel bilgisayar dönemlerinde beyaz kasalı bilgisayarlar bir çok evde yer edinmişlerdi. Bu bilgisayarlar aynı zamanda uçak gibi ses çıkarmaları ile ünlüdür.

Renkli Telefonlar

Bir zamanlar oldukça popüler olan bu telefonların, fener ve melodi özellikleri oldukça sevileyordu. Artık akıllı telefonlara yerlerini kaptıran bu telefonlar bele takılan kemerliklerde ayrı bir havalı duruyordu.

Eski teknolojilerin yerlerini günümüzde yeni çıkan teknolojiler almakta. Bir döngü içinde olan bu teknolojilerin yenileri ne kadar özellikle doludur tartışılmaya kapalı ancak eskileri bazen arayabiliyoruz. Sizler eski teknolojilerden hangilerini hatırlıyorsunuz? Hatırladıklarınız hakkında "Keşke hala olsa." dediğiniz oluyor mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz.