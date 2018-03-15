Gözlemciler Yeni Bir Aurora Türü Keşfetti: Steve

Dünyamızın belki de ne güzel gökyüzü manzaralarından biri olan kuzey ışıklarına yeni bir tür eklendi. Keşfeden ekibin 'Steve' adını verdiği bu tür, şimdiye kadar keşfedilen en sıcak aurora türlerinden biri.

Kanada'lı bir grup gözlemci, kuzey ışıklarını fotoğraflarken fark etmeden yeni bir tür keşfetti. Kanada Calgary Üniversitesi’nden Eric Donovan'ın şans eseri denk geldiği fotoğraf dikkatini çekti ve görselde görünen ışık üzerine araştırmalar yapmaya başladılar. Gözlemcilerin proton yayı olduğunu düşündükleri şeyin aslında yeni bir aurora olduğu ise yapılan bu araştırmalar sonrasında ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın gönderdiği Swarm uydusu, gözlemlenen bu fenomenin ısısının 3000 derece olduğunu ortaya koydu. Keşfi yapan grup, gördükleri şeyin ne olduğundan emin değillerdi bu yüzden ona 'STEVE' ( Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) ismini koydular. Sonrasında ise inanılmaz güzellikteki bu morumsu yeni auroranın ismi Steve olarak anılmaya devam etti.

Bu konu üzerine çalışan birçok gökbilimci var. Ancak artık yeni bir aurora keşfetmek için sanırım iyi bir fotoğraf makinesi de yeterli. Yıllardır incelenen bir gök fenomeninin, meraklı bir gözlemci tarafından keşfedilmesi ise bunun bir göstergesi olabilir. Dünya üzerinde keşfedilmemiş belki de binlerce güzellik var ve her geçen gün bir yenisi ile tanışmaya devam ediyoruz. İnsanlık var oldukça da bu güzelliklere yenileri eklenmeye devam edecek gibi görünüyor.