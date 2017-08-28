Gözümüz Aydın: Amazon.com Türkiye'ye Giriş Yaptı!

Dünyanın en büyük alışveriş platformu Amazon.com, ülkemizde yakın zamanda resmi olarak ticarete başlayacak.

Dünyanın en büyük perakendecisi Amazon.com'u dört gözle bekleyen Türkiye sonunda muradına erdi. Firma yetkilileri ülkemizde çalışmalara başladıklarını ve yapılanma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Para Dergisi'nin haberine göre Amazon, Türkiye'de somut ilk adımını atarak şirketini kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi ünvanına sahip olan şirket, kadrolaşma ve altyapı oluşturma çalışmalarını son hızda devam ettiriyor. Şirketin merkezi İstanbul, Beşiktaş olurken bağlı olduğu kuruluş ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Bunun anlamı ise ülkemize resmen giriş yapan Amazon.com, Avrupa'ya bağlı olarak çalışmalarını yürütecek.

Şirketin politika gündeminde yer alan bir kaç satın alım eğer başarısız sonuçlanırsa sıfırdan yapılanma sürecine girilecek. Çalışmalar başladı ve son hızda devam ediyor.