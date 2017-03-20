Gran Turismo Sport Harika Grafikler İle Geliyor!

PlayStation tarafının en popüler yarış oyunu olan Gran Turismo, son oyunu Sport oyunu ile harika grafikler ve akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

PlayStation’a özel oyunlar kanadında yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Gran Turismo Sport ile ilgili detaylar heyecanlandırmaya devam ediyor. Ortaya çıkan detaylara göre ilk PS4’te dahi 60fps sunabilen oyun, aynı zamanda harika grafikleriyle dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra PlayStation 4 Pro’da 60fps üzerine çıkabilecek olan yapım, ayrıca PlayStation VR’da çok daha farklı ve çok daha gerçekçi bir yarış deneyimini bizlere vadedecek.

Bu bahsi geçen bilgilerde normal, klasik PS4’te 60fps vermesinin yanı sıra fps düşüşü ve takılmaların olmadığının da altının çizilmesi gerçekten sevindirici. DriveClub’ı solda sıfır bırakan yapım, bir Reddit kullanıcısına göre “PlayStation 4 için çıkacak en iyi görüntü kalitesi veren oyun” olarak belirtiliyor.

Ayrıca PS4 Pro’da 4K desteği de verecek olan yapım, asıl olarak 4K HDR bir televizyonda PS4 Pro ile sunacağı deneyimi merakla bekliyoruz. Son olarak bu bilgilerin beta testinde söylendiğinin de altını çizelim, yani oyunun nihai sürümünde çok daha iyi bir oyun bizleri bekleyecek.

Bir de anektod olarak GT Sport ile hünerlerinizi göstererek FIA’dan “FIA Gran Turismo Dijital Lisansı” alabileceğinizi ve şampiyonalara katılabileceğinizi de belirtmiş olalım.