Çizgi roman dünyasının azılı suçlusu, Portekiz süper ligi final maçında ortaya çıktı. Bu kez ufak bombalar saçmak için değil, hakeme topu teslim etmek için oradaydı.

Örümcek Adam çizgi romanlarının ve sinema filmlerinin unutulmaz kötüsü Green Goblin’i hatırlarsınız. Kendisi hikaye gereği zenginliğini kötülük için kullanan süper kahramanların başında gelir. Etrafta uçmak, sağa sola patlayan ufak bombalar bırakmak, Örümcek Adam’ı haklamak için kanatlı bir araç kullanır. Hatta bu durumun mantıksızlığı fark eden yapım ekibi, ilk Örümcek Adam film serisinin son halkasında, araca bir ki tane pervane ekleyip gerçekliği arttırmıştır.

Portekiz’deki süper lig finalinde bir adam, tıpkı Green Goblin’in aracına benzeyen bir drone üzerinde sahaya girip, final maçının topunu getiriyor. “Buna ne gerek vardı şimdi?” diyebilirsiniz ancak, teknoloji gerçekten heyecan verici görünüyor:

Çizgi roman kötüleri gerçek olurlar mı bilinmez. Hiç bir kötünün böyle manyak bir araçla kendini açık etmesi mümkün değildir. En azından şimdilik örümcek güçlerinde sahip olan birisi yaşamadığı için absürt kötüleri görme imkanımız yok :)

Bu arada unutmadan; Benfica karşılaşmadaki rakibi Guimaraes'i 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.