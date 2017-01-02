GTA 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Yeni İddialar!

GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili çeşitli iddiaları değerlendirdik.

Rockstar Games’in Red Dead Redemption 2 oyununun duyurulmasıyla birlikte, internette şirketin en popüler oyunu GTA’nın yeni oyunuyla ilgili muhabbetler dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni GTA oyunundaki ana karakterin bir kadın olacağıyla ilgili bir habere yer vermiştik.

Son gelen haberlere göre GTA 6 şu anda geliştiriliyor. Birtakım dedikodulara göre ise yeni GTA oyunu, 2018 yılında çıkış yapacak. Ancak Red Dead Redemption 2’nin çıkışı ve GTA 5 için noel zamanında bir ek paket (DLC) çıkarılacağı düşünülürse, yeni GTA’nın çıkışının mümkün olduğu kadar ertelenmesi bizleri şaşırtmaz. Ayrıca GTA 5 için iki büyük ek paket çıkacağına dair söylentiler de mevcut. Zaten Rockstar Games, şu anda GTA Online için yaptığı yeni güncellemelerle oyunu canlı tutmayı başarıyor ve buradan çok iyi para kazanıyor.

Bununla birlikte GTA 6’nın çıkışıyla ilgili başka bir iddia daha var. PlayStation 5 ve Xbox Two’nun (isimleri farklı da olabilir tabii) 2018 ve 2020 yılları arasında çıkması bekleniyor ve yeni GTA oyununun da yine bu tarihler arasında çıkacağı tahmin ediliyor. Rockstar’ın da yeni GTA’yı çıkarmak için yeni nesil konsolların çıkış tarihini hesaba katması gayet mantıklı bir durum.

GTA oyunlarının çıkış tarihlerine baktığımızda ise GTA San Andreas’ın 2004, GTA IV’ün 2008, GTA 5’in ise 2013 yılında çıktığını görüyoruz. Yani GTA San Andreas ve GTA IV arasında 4 yıllık, GTA IV ve GTA 5 arasında ise 5 yıllık bir zaman dilimi varmış. Ben bu zaman diliminin -GTA V ve GTA 6 arasındaki zamandan bahsediyorum- 6 yıl olacağını düşünüyorum.

Kısacası tüm bunları hesaba kattığımızda, GTA 6’nın büyük bir ihtimalle 2019 yılında çıkış yapacağını söyleyebiliriz.