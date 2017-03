Dijitalleşen dünyada he rşey gibi reklamcılık da değişiyor, adeta taşlar yerinden oynuyor. İşte internet reklamları hakkında bilmeniz gereken 10 güncel durum.

Reklamlar her yerde karşımıza çıkıyorlar. Gazeteden TV’ye, akıllı telefonlardan tabletlere; her an çeşitli ürünlerin reklamlarıyla karşılaşıyoruz. Reklam sektörü 1900’lerin başında profesyonel bir meslek olarak doğdu. 1950-60 yılları arası, reklamın altın çağı olarak adlandırılır, ancak kanımızca esas altın çağı günümüz. İşte bu gün, reklamcılık ortamı hakkında bilmeniz gerekenlerden bazılarına değindik.

1-Google ve İngiltere

Google, Birleşik Krallık hükümetine reklamları yüzünden hesap vermek zorunda kaldı. Britanyalı yetkililer, aşırı köktenci içerikler ile kendi reklamlarının yan yana çıktığını Google’dan öğrendiler. Ayrıca verdikleri reklamı da geri çektiler.

2-The Guardian Gazetesi ve Köktencilik Mağdurları

The Guardian da Google’ın algoritmalarından nasibini alanlardan. Gazetenin reklamları aşırıcı Youtube videoları ile yan yana çıkınca, gazete reklamlarını geri çekti. Buna benzer olayları L’Oreal ve Channel gibi markalar da yaşadılar.

3-Adidas

Adidas reklam stratejisini değiştiriyor. Firma yakın zamanda TV’ye reklam vermeyi kesecek. CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre şirket, e-ticaret gelirlerini arttırmak için dijital kanallardaki yatırımlarını arttırmayı düşünüyor.

4-Reklam Ajansları

R/GA isimli ünlü uluslararası reklam ajansı, dijitalleşen reklamcılık sektöründe strateji değiştiriyor. Danışma hizmetlerine daha çok ağırlık verecek ve yeni yöntemler deneyecek.

5-Google’a Uyarı

WPP’nin CEO’su Martin Sorrell, Google’a göz dağı vererek internet reklamcılığı algoritmalarındaki hatalarını düzeltmesi gerektiğini söyledi. The Partnership’in kurucusu Jonny Hornby; marka güvenliği, sahtekarlık ve birçok konuda düzeltmelerin bir an önce hallolması gerektiğini dillendirdi.

6-Ses Reklamları

Google ses reklamlarının reklam olmadığını iddia ediyor. “Güzel ve Çirkin”in promosyonunda kullanılan ses kontrollü hoparlör için film stüdyosu herhangi bir ödeme yapmamış.

7-McDonald’s ve Trump

McDonald’s firmasının iddiasına göre Twitter hesapları, Trump hakkında tivit atmadan önce hacklendi. Firmanın resmi hesabında Trump’ı “küçük elli” ve “iğrenç” olarak tanımlayan bir tivit atılmıştı.

8-Snapchat

Snapchat, Adweek’in bildirdiğine göre kullanıcılar tarafından çekilen resim ve videolardan oluşan “Bizim Hikayemiz” isimli bir dijital içerik hazırlıyor. Bu, daha önceleri “Canlı Hikayeler” olarak adlandırılıyordu.

9-Google Maps

Kurukafa Adası filmi için Google Maps’de sanki gerçekmiş gibi bir yer ayrıldı. “Kong:Skull Island” isimli film için kurgu bir ada oluşturan firma, yaklaşık 8.000 kullanıcı yorumu aldı.

10-Vietnam

Vietnamlı bazı tüketiciler, firmaların Facebook ve Youtube reklamı vermeyi bırakmasını istiyorlar. Ülke sakinleri, sosyal medyanın hükümetlerine muhalif bilgileri yayınlamasını istemiyorlar. Ford ve Yamaha gibi markalar artık Vietnam’da bu kanallardan reklam vermiyor.