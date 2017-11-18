Haftanın Uzay Fotoğrafları ( Sanat Eseri Gibiler )

Bu haftanın uzay fotoğrafları, bize güneş sistemimizde ne olup bittiğine dair kısa bilgiler sunuyor. Ayrıca görenleri mini bir uzay turuna da çıkartan fotoğraflar, inceden bir görsel şölen keyfi de sağlıyor.

Bu haftanın uzay fotoğraflarının ön sırasında, brandayla uzaya çıkan Matt Damon'ın patates yetiştirdiği gezegen Mars bulunuyor. Fotoğraflarda kızıl gezegendeki volakanik olaylar sonrası meydana gelen izler kaydedilmiş. Avrupa Uzay Ajansı tarafından kaydedilen fotoğraflar Mars'ın güney yarımküresindeki Sirenum Fossae olarak bilinen bölgeden geldi. Bölgedeki jeolojik oluşumların bir zamanlar aktif olan bir volkanın eserleri olduğu belirtildi.

Bir diğer görsel şölen de güneş sistemimizin büyük abisi Jüpiter'den geldi. Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflar Jüpiter'deki devasa fırtınaları kayıt altına aldı. Kozmozdaki diğer gelişmeleri merak ediyorsanız şöyle aşağıya doğru geçelim:

Bu fotoğraf Jüpiter'in kuzey yarımküresinde meydana gelen fırtınaların adeta bir sanat eseri edasıyla kaydedilmiş hali. Burada oldukça ilginç olan kısım ise fotoğrafdaki her piksel yaklaşık olarak 6 km'yi temsil ediyor.

Mars'ın aktif yanardağları geçmişte kaldı, ancak izleri hala duruyor. Sirenum Fossae olarak bilinen bölgede çekilen fotoğraflar, yanardağların etkisinin milyonlarca yıl sonra bile görüldüğünün en büyük kanıtı olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları tarafından geçtiğimiz günlerde bulunan bu potansiyel yaşanılabilir gezegen 11 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Dünya'ya benzeyen bir kütleye ve sıcaklığa sahip olan 128b gezegeni bu haftanın fotoğrafları arasındaki yerini büyük bir gururla alıyor. İlerde potansiyel dostlarımızla bu fotoğrafa bakıp bakıp iç geçirebiliriz.

Bu fotoğrafın baş kahramanı yine yakın komşumuz Mars, sol üst köşedeki parlaklıklarda şekilsiz, düzensiz küçük ay.

Avrupa Gözlemevi teleskobu tarafından kaydedilen bu renki görüntüler 10 galaksinin karmaşık bir kümesinden başka bir şey değil.

Bu biraz bilim-kurgu biraz da video oyunu görseline benzeyen fotoğraf güneşteki koronal deliğin hafızaya alınmış hali. Güneş'teki bu delikler yüklü miktarda parçacığı uzaya doğru saatte 900.000 mil hızla gönderiyor. Bazılar dünyaya da çarpan parçacıklar bizim manyetik alanımızla tepkimeye girerek kutup ışıklarını meydana getiriyor.