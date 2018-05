Hamam Böceklerini Öldürülemez Yapan Şey Nedir?

Hamam böcekleri dünyanın her yerindeler ve nüfusları da oldukça kalabalık. Üstelik bir hamam böceğinin ölmesi de çok kolay olmuyor. Peki bu kadar dayanıklı bir bünyeye sahip olmalarının altında yatan sebep nedir?

Hamam böcekleri her an baktığımız her yerde olma ihtimaline sahip en yaygın böceklerden biri. Duvarların içlerinde, odalarda, tuvaletlerde. Aklımıza gelebilecek her yerdeler ve eğer varlıklarından rahatsız olup onları öldürmeyi denediyseniz, bunun aslında çok da kolay olmadığını fark etmişsinizdir. Kafaları olmadan bir haftaya kadar yaşayabildiklerini de düşünürsek, öldürmenin bu kadar zor olması çok da şaşırtıcı değil.

Tat ve koku duyuları aşırı gelişmiş olan hamam böcekleri, yemek bulma konusunda pek çok türden üstün durumdalar ve her şeyi yiyebilme potansiyeline sahipler. Aynı zamanda sakat ya da ölmüş hamam böcekleri, arkadaşları için yaygın bir besin kaynağı ve birbirlerini yemekten de çok çekinmiyorlar. Peki bu sınırsız beslenme seçeneklerinin ve zor ölümlerinin sebebi tam olarak nedir?

Hamam böcekleri, kimyasallara dayanıklıklarını artıran sitokrom p450 enzimlerine sahiptir ve birçok zehre dayanıklı olmalarının sebebi bu enzimlerdir. Aynı zamanda kusursuz bir bağışıklık sistemleri vardır. Bu güçlü bağışıklık sistemi, tükettikleri besinler ne kadar mide bulandırıcı ve sağlıksız olursa olsun etkilenmemelerini sağlar.

Daha önce de bahsettiğimiz ve bir efsane olduğu düşünülen 'kafasız yaşama' durumu ise aslında oldukça 'basit' bir açıklamaya sahip. Hamam böcekleri bizde olduğu gibi yüksek basınçlı bir kan akışına ve damar ağına sahip değiller. Yani kafaları koptuğunda kan kaybı yaşamıyorlar ve hızlıca kesik bölgeyi onarabiliyorlar. Kafaları geri gelmiyor, ancak bu öldürücü darbe onları anında öldürmeye yetmiyor.

Aslında zaten hamam böceği gördüğünüzde onu öldürmeyi düşünmenize gerek yok. Mümkünse bu seçenek yerine yaşadığınız ortamı temiz tutmaya ve yiyeceklerinizi hava almayacak kaplarda saklamaya özen gösterin. Duvarlarınızda kullanılmayan delikler varsa kapatın ve musluklar ile lavabolar için minik süzgeçler kullanın. Bu sayede onlar sizin yaşam alanlarınıza dahil olmazlar, siz de yok yere onları öldürmeye çalışmazsınız.