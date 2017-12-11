Hangi Akıllı Saatler Oreo Güncellemesi Alacak?

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Google son haftalarda Android Oreo'ya yönelik adımlarını sıklaştırıyor. Bu bağlamda birçok cihazın bu işletim sistemi güncellemesini alıp almayacağı merak ediliyor. Peki akıllı saatlerde durum ne?

Google geçtiğimiz haftalarda önce Pixel ve Nexus cihazlarına 8.1 güncellemesini yayınladı sonra da daha düşük seviye cihaz sahiplerini sevindirecek Android Oreo Go'nun sinyallerini verdi. Peki akıllı cihaz piyasasının önemli bir bölümünü tutan akıllı saatlere bir güncelleme gelecek mi. Google, hangi akıllı saatlerin güncelleme alacağının ( Android Oreo) sıralı bir listesini yayınladı.
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Google tarafından bir liste yayınlansa da güncellemenin ne zaman olacağına dair net bir bilgi verilmdei. Halihazırda akıllı telefonların çok büyük bir kısmının bu güncellemeye erişememiş olması akıllı saatlerin en azından yakın zamanda bu güncellemeyi alamayacağını gösteriyor.

İşte güncellmeyi alacak saatler:

Casio

  • Casio PRO TREK Smart WSD-F20
  • Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel

  • Diesel Full Guard

Emporio

  • Emporio Armani Connected

Fossil

  • Fossil Q Control
  • Fossil Q Explorist
  • Fossil Q Founder 2.0
  • Fossil Q Marshal
  • Fossil Q Wander

Gc

  • Gc Connect

Guess

  • Guess Connect

Huawei

  • Huawei Watch 2

Hugo BOSS

  • Hugo BOSS BOSS Touch

LG

  • LG Watch Style

Michael Kors

  • Michael Kors Access Bradshaw
  • Michael Kors Access Dylan
  • Michael Kors Access Grayson

Misfit

  • Misfit Vapor

Mobvoi

  • Mobvoi Ticwatch S & E

Movado

  • Movado Connect

Nixon

  • Nixon Mission

Polar

  • Polar M600

TAG Heuer

  • TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger

  • Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE

  • ZTE Quartz

Android Wear Oreo güncellemesi elbette bir akıllı telefona gelen kadar kapsamlı ve büyük değil. Güncellemeyle daha basit olarak bazı yeni özellikler gelecek. Örneğin, titreşim kuvveti ayarlama, daha fazla dil desteği, ıslak hava koşulları için daha kolay kilitleme gibi birkaç yeni özellik gelecek. Bununla birlikte güncellemeyle pil ömrü de artacak.

Kaynak : https://www.digitaltrends.com/mobile/android-wear-oreo-update/
Etiketler: akıllı saat, android, Android Oreo
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