Hangi Akıllı Saatler Oreo Güncellemesi Alacak?

Google son haftalarda Android Oreo'ya yönelik adımlarını sıklaştırıyor. Bu bağlamda birçok cihazın bu işletim sistemi güncellemesini alıp almayacağı merak ediliyor. Peki akıllı saatlerde durum ne?

Google geçtiğimiz haftalarda önce Pixel ve Nexus cihazlarına 8.1 güncellemesini yayınladı sonra da daha düşük seviye cihaz sahiplerini sevindirecek Android Oreo Go'nun sinyallerini verdi. Peki akıllı cihaz piyasasının önemli bir bölümünü tutan akıllı saatlere bir güncelleme gelecek mi. Google, hangi akıllı saatlerin güncelleme alacağının ( Android Oreo) sıralı bir listesini yayınladı.

Google tarafından bir liste yayınlansa da güncellemenin ne zaman olacağına dair net bir bilgi verilmdei. Halihazırda akıllı telefonların çok büyük bir kısmının bu güncellemeye erişememiş olması akıllı saatlerin en azından yakın zamanda bu güncellemeyi alamayacağını gösteriyor.

İşte güncellmeyi alacak saatler:

Casio

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel

Diesel Full Guard

Emporio

Emporio Armani Connected

Fossil

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Gc

Gc Connect

Guess

Guess Connect

Huawei

Huawei Watch 2

Hugo BOSS

Hugo BOSS BOSS Touch

LG

LG Watch Style

Michael Kors

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

Misfit

Misfit Vapor

Mobvoi

Mobvoi Ticwatch S & E

Movado

Movado Connect

Nixon

Nixon Mission

Polar

Polar M600

TAG Heuer

TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE

ZTE Quartz

Android Wear Oreo güncellemesi elbette bir akıllı telefona gelen kadar kapsamlı ve büyük değil. Güncellemeyle daha basit olarak bazı yeni özellikler gelecek. Örneğin, titreşim kuvveti ayarlama, daha fazla dil desteği, ıslak hava koşulları için daha kolay kilitleme gibi birkaç yeni özellik gelecek. Bununla birlikte güncellemeyle pil ömrü de artacak.