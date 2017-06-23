Görenlerin Kanını Donduran Hastalıktan Beter 5 Tedavi!

Bazı tedaviler, hastalıklarından daha kötü. Geçtiğimiz gün yayınladığımız "Hastalıklardan Bile Daha Kötü Olan 5 İğrenç Tedavi Yöntemi!" yazısının bir devamı niteliğinde olan bu yazı, tıp tarihinin karanlık yönlerini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde, “Hastalıklardan Bile Daha Kötü Olan 5 İğrenç Tedavi Yöntemi!” yazısını yayınlamıştık. Bu yazıda tıp biliminin gelişim sürecinde, doktorların ne tür iğrendirici tedavi yöntemlerine başvurduklarını anlatmıştık. Ancak bu tip tedaviler yalnızca mide bulandırıcı olmakla kalmıyorlar, bir de duyanların kanını donduran çeşitleri mevcut. Sizler için tıp tarihinin karanlık yönlerini irdeledik.

1- İnsülin Şoku

Şizofreni, bir dönemler tam olarak teşhisi bile yapılamayan bir hastalıktı. Bunun için doktorlar hastaların vücuduna insülin enjekte ederek, onları şeker komasına sokuyorlardı. Bu belli ölçülerde işe yarayan bir tedavi yöntemiydi, ancak hayati tehlike oranı yüksekti. Şizofreni hastaları komadan çıktıktan sonra daha az halisünasyon görüyor, daha sakin oluyorlardı.

2- Lobotomi

Bu korkunç “tedavi”, genellikle şizofreni hastalarına uygulanıyordu. Bunu, kafatasının içine uzun çivi benzeri metal bir cismi, çivi çakar gibi ön beyne sokma işlemi olarak tanımlayabiliriz. Başlarda tartışmalı bir yöntem olsa da 1935’e dek yaklaşık 20 yıl boyunca uygulanmış bir tedavidir. Zamanla yerini antipsikotik ilaçlara bırakmıştır.

3- Hemiglosektomi

Glosektomi denilen tedavi yöntemi, dilin tamamının vücuttan çıkarılması işlemidir. Hemiglosektomi ise yalnızca bir kısmının kesilerek alınması işlemidir. Bir Alman cerrah olan Diffenbach tarafından konuşma bozukluğu olan insanları tedavi için bulunmuştur. Günümüzde böyle bir yöntem uygulanmıyor. Bunun yerine “konuşma tedavisi” denilen yöntemler öğrenilerek bazı rahatsızlıklar gideriliyor.

4- Elektrokonsülsif Terapi

ETC olarak da bilinen bu tedavi yöntemi, genelde psikiyatrik rahatsızlığı olanlar için kullanılmaktaydı. 1930’larda başlayan bu tedavi yönteminin gelişmiş bir çeşidi günümüzde de devam etmekte. Bu yöntemde beyne elektrik verilerek şok etkisi gerçekleştiriliyor. Şimdilerde daha risksiz olsa da, ilk zamanlarda elektro-şok gerçekten büyük bir işkenceydi.

5- Trepinasyon

Orta Çağ boyunca çok yaygın olarak uygulanan trepinasyon, insan kafa tasının canlı canlı delinmesi ile gerçekleştirilen bir tedaviydi. Hastaya musallat olan kötü ruhları kovmak için gerçekleştirilen tedavinin; baş ağrılarından salgın hastalıklara birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyordu.