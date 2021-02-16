Bir Kızın Midesinden Devasa Boyutta Saç Yumağı Çıktı

İngiltere'de 17 yaşındaki bir kız, iki kere bayılmasının ardından acil bir şekilde kaldırıldığı hastanede midesinde devasa boyutta kıl yumağı biriktiğini öğrendi. Rapunzel sendromuna sahip kızın midesindeki kıl yumağı, ameliyat ile çıkarıldı.

Rapunzel sendromu olarak adlandırılan saç yeme hastalığı, çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki bir kızın yaşadıkları ise bu ciddi sonuçlara verilebilecek en üzücü örneklerden birisi olmuş.

Midesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İngiltere’de bulunan Queens Tıp Merkezi’ne başvuran genç kız, iç organlarında biriken saç telleri yüzünden midesinin delindiğini öğreniyor ve acil bir şekilde ameliyata alınıyor. Genç kız, yaklaşık 1 hafta kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Genç kız hastaneye, üst üste bayılma ve karın ağrısı şikayetleriye başvurdu

Genç kızın vakası, hakem tarafından incelendikten sonra prestijli bir bilim dergisi olan BMJ Case Reports’da yayımlandı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre Rapunzel sendromu, tıpkı bu vakada olduğu gibi çok ciddi sorunlara yol açabiliyor, mide dışında bağırsaklara da zarar verebiliyor.

Genç kız, midesinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı üst üste bayılmaya başlıyor ve daha sonrasında acil bir şekilde hastaneye kaldırılıyor. Kendine geldikten sonra doktorlara uzun süredir karnının ağrıdığını belirten genç kıza tomografi çekiliyor ve midesinde gerçekten de rahatsız edici boyutlarda bir kıl yumağı tespit ediliyor.

Rapunzel sendromunun ikiye ayrıldığını belirten bilim insanları, trikotilomaniye sahip hastaların saç koparma hastalığına, trikofajiye sahip hastaların da saç yeme hastalığına sahip olduğunu belirtiliyor. Yapılan tetkikler sonucu 17 yaşındaki genç kızın her iki hastalığa da sahip olduğunu tespit eden doktorları, midede biriken saç yumağını ameliyatla birlikte kızın karnından çıkarıyor. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan genç kızın sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.