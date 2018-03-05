Hava Kirliliğine Yol Açan Tesla’ya Para Cezası!

Tesla, 2013-2016 yılları arasında fabrikasında bulunan arıza parçaların fazladan nitrojen oksit gazı salgılaması nedeni ile para cezasına çarptırıldı.

Havayı kirletmeyen, sıfır emisyonlu araçları ile ünlü otomobil üreticisi Tesla, anavatanı Birleşik Devletler’de hava kirliliğine yol açtığı gerekçesi ile 139.500 dolar para cezasına çarptırıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi para cezası Tesla’nın otomobillerine kesilmedi; asıl sorun şirketin Fremont'ta bulunan fabrikasındaydı.

Tesla’nın 2013-2016 yılları arasında fabrikasında kullandığı bazı arızalı ekipmanlar, fabrika tarafından salgılanan nitrojen oksit gazının kabul edilebilir seviyenin çok üzerine çıkmasına neden oldu. Arızalı ekipmanlar günümüzde kullanılmıyor olsa da bu durum, şirketin ceza almasının önüne geçemedi.

Tesla, Bay Area Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi tarafından kesilen cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca yapılan anlaşma gereği ‘San Jose Boys and Girls Club’ isimli bir gençlik kuruluşunun çatısına güneş enerji panelleri yerleştirecek. Suçlu Tesla olunca cezası da böyle oluyor.

Bu ceza, Tesla’nın ödediği ilk yüklü miktar olmayacak. Şirket 2010 yılında Roadster modeli için Temiz Hava Kanunu'na uygun olduğunu kanıtlayan sertifikayı almayı reddetmiş, bunun karşılığında da ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından 275 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.