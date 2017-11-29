Hawking, Teknoloji Devleri ve Donald Trump Hakkında Konuştu!

Teorik fizikçi ve modern bilime yaptığı katkılarıyla tanınan kozmoloji uzmanı Stephen Hawking, insanların gündemini derinden etkileyen sözler sarf etmeye ve uyarılar yapmaya devam ediyor. Bilim insanı bu kez, ABD Başkanı Donald Trump ve önceki uyarıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Stephen Hawking’den uyarı almak artık sıradan bir şey oldu. Neredeyse her ay, kendisinin teknolojinin gelişimi, yapay zekalar, uzaylı yaşam formları gibi konularda ciddi sözlerini duyuyoruz. Hatta bu söylemlerinin sıklaşması, insanların ona olan güvenini azaltmaya başladı. Burada durup düşünmek gerekiyor: Modern fiziğin mimarlarından ve evren biliminin kaşifinden söz ediyoruz. Hiç değilse bu saygı çerçevesinde ciddiye almakta fayda var.

Bilimin gerçekliği olmasaydı yaşadığımız dünya bir kurmacadan ibaret olurdu. Yine de dünyamız gün geçtikçe daha da kurgusal bir gerçekliğe doğru sürükleniyor. Bilimin önlenemez yükselişine rağmen bu sürükleniş, insanların sonunu getirebilir.

Yeni kanser ilaçlarının keşfinden, yeni gezegenlere seyahat edebilmeye kadar her çabanın bir sonucu var. Ancak yaşadığımız dünyanın diğer yüzünde, demokratik olması gereken seçimler, gizli aktörler tarafından yönetiliyor, ABD’nin 2016 yılındaki seçimleri hakkında şaibeler tükenmiyor, tüm toplumlarda ayrımcılık ve ırkçılık yükselişe geçiyor. Bu nedenle teknoloji ve bilim, bu anlayışlara hizmet etmeye başlıyor.

Profesör Stephen Hawking, Wired dergisine bu sıkıntılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Facebook ve Google’ın öncülük ettiği dijital dünya, yapay zekalar, Donald Trump’ı başkanlığa çıkarttığı söylenen sahte haberler ve bilim karşıtlığı hakkında dikkat çeken sözleri var.

Bilim karşıtlığı (Anti-bilim) görüşleri hakkında:

İnsanlar bilime karşı güvensizdirler çünkü nasıl çalıştığını anlamayabilirler. Bilimin ve bilim insanlarının bu konudaki mücadelelerinin azaldığı bir dönemde yaşıyoruz gibi görünüyor. Bu ciddi sonuçlar doğurabilir. Toplumumuzun giderek daha çok teknoloji tarafından idare edilmesi bunun nedeni olabilir. Gün geçtikçe daha az gencin bilim kariyerine yöneldiklerini görüyoruz. Onların ilgisini arttıracak fikirlere ihtiyacımız var.

Donald Trump ve politikaları hakkında:

Seyahat yasakları bizi iyi bir noktaya götürmeyecektir. Müslüman ülkelerin vatandaşlarını, DAEŞ gibi terör örgütlerine üye oldukları şeklinde yargılamak, DAEŞ’i finanse ettiği düşünülen Suudi Arabistan, Katar ve Irak gibi ülkelere engel koymak hatalıdır. Yetenekli kişilere ulaşamıyoruz. Ayrıca iklim değişikliği konusunda inkar politikasını bırakmalıdır. Trump kendi seçmenlerini böyle kontrol etmeye devam ederse, neler olacağını düşünemiyorum.

Yapay zekanın potansiyel tehlikeleri üzerine:

Artık cenin olmayan bir teknolojiden söz ediyoruz. Yapay zeka geliştirme konusunda ilerlememiz gerekiyor ve bu sırada tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yapay zekanın insanları tamamen değiştireceğinden korkuyorum. Birinin kendi kendini çoğaltabilen yapay zeka tasarladığını düşünün. Bu, insanlara üstün gelecek bir yaşam biçminin ilk adımı olacaktır.

Facebook ve Google'ın yarattığı dijital dünya hakkında:

Büyük şirketlerin bilgiye sahip olma ve onu kontrol etme gücü beni endişelendiriyor. Şirketler her zaman onları iyi yansıtan haberleri ve içerikleri teşvik edecekler ve bunu yapmayanları baskı altına alacaklardır. (Burada 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Rusya’nın etkisine dair Facebook ve Google’a gönderme yapıyor)

Hawking’e göre insanlığın hız kesmeden devam etmesi gereken şey, bilimsel araştırmalar:

Benim tercihim, insan yerleşimi için uygun gezegenleri kolonize etmek amacıyla titiz çalışmalar yürütülmesi gerektiğidir. Sanırım bu konuda hiçbir dönüş noktasına ulaşmadık. Dünya bizim için küçülmeye başladı, nüfus endişe verici bir oranda artıyor ve kendimizi yok etme tehlikesi içerisindeyiz. Bunun çevreye zarar vermesi ya da yıkıcı oranlarda bir nükleer savaşın kitlesel kıyımlara yol açmasını düşünmeksizin, alternatif yerler bulmak zorundayız.