Hayatınızı Düzene Sokacak Proje: Akıllı Takvim!

Akıllı kağıt teknolojisi ile çok güzel bir proje gerçekleştirildi. Sihirli takvim olarak açıklanan takvim, hayatınızı önemli ölçüde düzene sokacak.

Teknoloji gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin arasında çok saçma ürünler çıktığı gibi çok sağlam fikirler de çıkabiliyor. Özellikle Japon tasarımcılarının bu konuda başarısı yadsınamaz bir gerçek.

Kosho Tsuboi isimli tasarımcı, çok güzel bir proje geliştirdi. Google Japonya’nın desteklediği bu proje, akıllı kağıt ya da akıllı takvim olarak adlandırılabilir. Proje, özellikle planlı yaşamayı sevenler için muhteşem bir ürün olarak gözüküyor. Mobil telefonları ile eşleşen akıllı kağıt, gün boyu telefona aldığınız etkinlikleri ve notları, akıllı bir takvimde evinizin merkezinde toplayabiliyor. Örneğin metroda giderken çok güzel bir etkinlikle karşılaştığınızı düşünün, bunu telefonunuzun ajandasına kaydettiğiniz zaman evinizde yer alan takvimde de bu not gözükecektir. Bu sayede akıllı kağıt, aslında kullanışlı bir çalışma tahtası olmuş olacak.

Aynı cihazı iş yerlerinde kullanmak da çok hoş olurdu. Bütün takviminizi böyle bir hatırlatıcı cihazda görmek, hem çok şık hem de son derece kullanışlı olurdu. Cihaz yalnızca takvimi değil, yeri geldiğinde aldığınız notları da gösterebilmesi sebebiyle son derece kullanışlı.

Sihirli Takvim olarak açıklanan ürün, Japonya’da Mart’ın başlarında sergilendi. Ürün herkes tarafından çok beğenildi ve geliştirme aşamasına girdi, açıkçası ileride bu tarz yardımcı cihazlarım olmasını isterdim.