Yolcu Uçağı, Antalya'da Bir Lisenin Okulu Haline Geldi!

Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edilen uçak, lisenin bahçesine koyularak farklı bir kullanım alanı oluşturuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki liseye 7 ay önce hibe edilen uçakla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Sky Havayolları'nın Boeing 737-400 classic tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı hurdaya çıkınca, geçtiğimiz senelerde satış için ihaleye çıkmıştı.

3 ihalede de 1.5 milyon liralık bedelini ödeyen birini bulamayıp hurdalıkta yatmaya devam eden uçak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle birlikte, ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından satın alınarak okula verildi.

7 aydır çalışmalar tüm hızıyla sürdü ve uçağın içinde kütüphane müze ve mini sinema salonu da olmak üzere bir yaşam alanı oluşturuldu.

İlk etapta kulağa komik gelse de çalışmanın ne kadar başarılı olduğu ortada. Belki ileride bu konsept değiştirilerek farklı farklı okullarda da uygulanabilir. Bu sayede öğrencilerin alanlarına daha yatkın ortamlarda çalışmaları da sağlanmış olur.