Hidrojen Atomları İçerisinde Pi Sayısı Formülü Keşfedildi

17. yüzyıldan kalma saf bir matematiksel formül ile hidrojen atomlarının enerji seviyeleri arasındaki bağlantı ilgi çekti.

Matematikte pi sayısı, bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki oranı gösterir. 3,1415 ile başlayıp sürekli ondalık sayılarla devam ettiği için de matematikte özel bir yere sahiptir. Ayrıca kuantum fizik dünyasıyla ilgilenen araştırmacıklar, son dönemde pi sayısıyla hidrojen atomu’nun enerji seviyeleri arasında bir bağıntı buldu.

Keşif, Rochester Üniversitesi'nde bir parçacık fiziği görevlisi olan Carl Hagen'in öğrencileriyle birlikte kuantum mekaniği üzerine yaptığı deneyler sırasında tesadüfen gerçekleşti. Ulaştıkları enerji seviyelerini kıyaslarken sınıf ve öğretmen alışılmadık bir eğilim olduğunu fark etti. Bunu aynı üniversitede görev yapan matematik profesörü Tamar Friedmann’a gösterdiklerinde eğilimin nedeni ortaya çıktı. Hidrojen atomunun enerji seviyeleri pi sayısına ulaşmak için kullanan Wallis formülüyle hesaplanabilecek bir düzen içeriyordu.

Yaptıkları keşifle ilgili olarak Friedmann, “Bunun ortaya çıkardığı en önemli şey, fizik ile matematik arasındaki güzel bağ. 17.yüzyıldan kalma saf bir matematiksel formülün, kendisinden 300 yıl sonra keşfedilen fiziksel bir sistemi karakterize ediyor olması nefes kesici.”

Yukarıdaki formül ise hidrojendeki enerji seviyelerini bulmak için Tamar Friedmann ve Carl Hagen tarafından oluşturulan Wallis formülü. Kuantum mekaniğinin doğuşu 20.yüzyılın başlarında oldu; Wallis formülü ise yüzlerce yıldır biliniyor. Ama ikisi arasındaki bağlantı şimdiye kadar gizli kalmıştı. Doğanın hala bizlerden bu tarz sırlar saklaması oldukça ilginç.