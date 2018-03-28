Hitman Sniper - Android ve iOS Ücretsiz İndir

Android ve iOS platformlarında ücretli olarak satılan Hitman Sniper, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Son yıllarda piyasa sürülen en başarılı mobil oyunlardan biri olarak kabul edilen Hitman Sniper, hem Android hem de iOS platformları için kısa süreliğine ücretsiz oldu. Hitman Sniper’ın Android sürümü daha önce de birkaç kez ücretsiz olmuştu, ancak iOS sürümü ilk defa bugün ücretsiz oldu. Google Play’de 2,99 TL’den satılan oyun, Square Enix tarafından geliştirildi. Fiyat olarak zaten çok yüksek bir fiyatı olmayan oyun, bu kampanyayla hiç ücret ödemeden yeni bir oyuna ulaşmanızı sağlıyor.

150’den fazla görev ve 10’dan fazla sözleşme sunan oyun, Hitman’in ana konusu olan suikast mekaniklerini oyunculara çok güzel bir şekilde sunuyor. Oyunda silah parçalarını toplayarak açabileceğiniz 16 eşsiz silah bulunuyor. Ajan 47’yi kontrol edeceğiniz oyun, kimin en iyi keskin nişancı olduğunu göstermek için bir liderlik tablosu da sunuyor. Bu sayede oyunun en iyi keskin nişancısı ile mücadele edebilirsiniz.

Diğer Hitman oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da Ajan 47 ile en temiz suikast işlerini yapıyoruz. Doğru hamlelerle en temiz şekilde görevi yerine getirmelisiniz. Eğer sizler de Hitman Sniper oyununu akıllı telefonunuza indirmek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden oyuna ulaşabilirsiniz.

Not: Oyunu telefonunuza bir kez indirdiğinizde oyun tamamen sizin oluyor. Ayrıca oyunu telefona indirmeseniz de Google Play’de bir sefer indirip iptal ettiğinizde oyun kütüphanenize eklenmiş olacak.