HMD, Nokia Markası İçin 100 Milyon Dolarlık Fon Oluşturdu

Yıllardır ortada gözükmeyen Nokia, geçtiğimiz sene HMD Global ile birlikte piyasaya geri döndü. HMD, başarılı telefonların ardından Nokia markası için yeni bir 100 milyon dolarlık fon sağlıyor.

Lumia, diğer bir ismiyle Windows Phone'lardan sonra çöküşe geçen Nokia, tekrardan toparlanmak için önemli adımlar atıyor. Bir süre sanki başka bir Nokia cihaz çıkmayacakmış gibi gelse de HMD, Nokia markası adı altına Android telefonlar çıkarmak önemli bir adım atarak, markayı yeniden geri döndürmüştü.

HMD, 2018 yılında bu tip telefonlardan çok daha fazla üretebilmek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Bu yatırım doğru bir şekildek kullanılırsa, şirketin değerini 1 milyar dolara kadar taşıyabilir.

HMD'nin şimdilik paraya ihtiyacı var, çünkü şirket herhangi bir gelir elde etmiyor. HMD Global ilk senesinde her ne kadar 2,13 milyar dolar gelir elde etmiş olsa da 77 milyon dolarlık da kayba sahipti. Bize kalırsa Nokia markasınını yeniden canlandırmak, yatırımcılar için oldukça iyi bir proje.