Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, yüzyılın en başarısız sahtekarlık girişimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Hong Kong’da yaşanan olayda bir kadın kendisini gördüğü aracın önüne atmaya çalıştı.

Araç içi kameralar sayesinde sürücülerin olası tehlike anları, yaptıkları hatalar ya da gerçekleşen kazalar kayıt altına alınıyor. Dünyanın pek çok yerinde sürücülerin arabalarına kamera taktırmaları yasal bir zorunluluk. Hatta geçtiğimiz yıllarda Rusya’nın kuzey bölgelerine düşen bir asteroidin görüntülerinin çoğu, araç içi kameralar sayesinde anlaşılır olmuştur.

Bu defa gözlerimizi aynı kıtanın çok daha güneyine, Hong Kong’a çeviriyoruz. Sıradan bir günde, trafikte seyir halinde olan sıradan bir aracın direksiyonunda sıradan bir sürücü yer alıyor. Görüntülerden anlaşıldığı üzere şehirde o an zaten her şey oldukça sıradan. Sıra dışı olan şey ise araç içi kamera kayıttayken karşıya geçmeye çalışan bir kadın.

Kazanın görüntüleri, sosyal medya mecralarında ilgi uyandırdı:

Görüntülerde seyir halindeki aracın yaya çizgilerine gelmeden önce, oldukça uzak bir mesafede frenlediği görülüyor. Ayrıca şiddetli bir şekilde kornaya basan şoför, yaya çizgisinden geçmek üzere olan valizli kadını uyarıyor ve yol veriyor. Kadın ise muhtemelen çok da ağır olmayan valiziyle araca doğru koşup çarpıyor.

Arabanın kendisine çarptığı gibi bir izlenim yaratmaya çalışan kadın, sahtekarlık girişiminin başarılı olmadığını görünce olay yerinden uzaklaşıyor.

Yerel haberlere göre Hong Kong’da bu tip sahte kaza girişimlerinin sayısının arttığı, dolandırıcıların sıklıkla sahte kaza şikayetleriyle para kopartmaya çalıştıkları söyleniyor.