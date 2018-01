House of Gamers, Twitch'te Dünya Rekoru Kırdı!

Şu sıralar Twitch.tv üzerinde büyük bir hızla devam eden House of Gamers, dünyada Twitch.tv üzerinde en çok izlenen online canlı show programı olmayı başardı.

Kısa süre önce başlayan ve her bölümüyle Twitch kültürünü baştan yazan House of Gamers, geçen sürede pek çok rekoru arkasında getirdi. Ülkemizin ünlü Twitch yayıncılarını bir araya getirip 1 aylığına bir evin içerisinde birlikte yaşamalarını sağlayan House of Gamers, Twitch.tv üzerinden en çok izlenen online canlı show oldu.

29 Aralık’tan 8 Ocak’a kadar Twitch ve YouTube üzerinden 6 milyondan fazla izlenen program, Twitch’de anlık olarak 42 bin 336 izlenme sayısına ulaşarak, son dönemin en çok izlenen yayını olmaya devam ediyor. JTG TV’de yayınlanan House of Gamers, Twitch üzerinde kısa süre içerisinde 153 bin takipçi sayısını aşmayı başardı. Bunun dışında anlık sohbete katılan kullanıcı sayısı 51 bini bulurken, Twitch.tv üzerinden 102 milyon dakika izlenme elde etti. Tüm bu başarılı istatistiğin dışında, yılbaşı gecesi dahil yayınlandığı tüm günlerde her zaman en çok izlenen program olmayı da başardı.

Twitch dışında yaşanan olayların aktarıldığı YouTube kanalı 47 bin aboneye ulaşırken, Instagram sayfası 36 bin takipçi edinmeyi başardı. CC Media tarafından gerçekleştirilen ve arka tarafında çok geniş bir ekibin yer aldığı House of Gamers, 28 Ocak 2018’e kadar devam edecek. Yani ünlü Twitch yayıncılarının yer aldığı programı 12 gün boyunca daha izlemeye devam edebileceğiz.

House of Gamers evinde; Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent “Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, Berkant “ThetaBetaPlays” Cen, İpek “Theta” İnan, Kemal “Kendine Müzisyen” Can ve izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır bulunuyor.

Hemen her gün ünlü isimlerin konuk olduğu House of Gamers, her zaman olduğu gibi bugün de saat 16.00’da başlayacak. JTG TV’nin bu proje bittikten sonra farklı bir kadroyla benzeri işler yapması bekleniyor.