HTC, ABD Ofisinde Küçülmeye Gitti: İşçiler İşten Çıkarıldı!

İşten çıkartma iddialarını doğrulayan HTC, akıllı telefon ve sanal gerçeklik bölümlerini birleştireceğini de duyurdu.

HTC, Dijital Trends tarafından ortaya atılan daha sonra The Verge’nin de bağımsız bir şekilde desteklediği işten çıkartma iddialarını doğruladı ve ABD ofislerindeki birkaç çalışanın işine son verdiklerini duyurdu. HTC yaptığı açıklamada, işten çıkartmaların olduğunu ve ABD ofisinde gerçekleştiğini söylemiş olsa da, kaç işçi çıkarttıklarını belirtmedi. Farklı yayın kuruluşlarının sayı konusundaki iddialarıysa oldukça tutarsız duruyor; 100 kişi ile bir düzine arasında değişiyor.

HTC tarafından The Verge’ye e-posta yoluyla gönderilen bir bildiride, şirketin işletim maliyetini düşürmek için akıllı telefon ve sanal gerçeklik departmanlarını birleştirerek yeniden yapılanma sürecine girdiklerini söyledi. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada departmanlar birleştirilirken gerçekleşen ortak liderlik yapılandırması sonucu uyum surecini erken aşmak adına bazı çalışanların işten çıkarıldığını söyledi.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreği için firma, 70 ile 100 milyon dolar arasında olduğu düşünülen büyük bir gelir kaybı yaşadı. HTC’nin devamlılığını sürdürmek için en büyük umudu bu yıl piyasaya süreceği U12 amiral gemisi akıllı telefonunun yüksek satış rakamlarına ulaşması. Bir önceki amiral gemisi U11’in başarılı sonuçları düşünülürse belki de bunu başarabilirler.

İşten çıkarmalar HTC’nin yönetim kurulu üyesi Chialin Chang’ın bir ay önceki istifası sonrasında gerçekleşti. Firmanın gelir kaybının da geçen yıl yaşanmaya başladığı düşünüldüğünde, işten çıkarma ve küçülme hareketlerinin Chialin Chang ile ilişkili olduğunu düşünüyorum.