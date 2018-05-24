Huawei, Bootloader Kilidini Kaldırıyor!

Huawei, bugün itibariyle bootloader kilidi kaldırma kodunu tamamen kaldırdı. Ancak şirket, henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Bu ayın başlarında Huawei ve Honor kullanıcıları, bootloader açma kodu oluşturma sayfasına erişememekten şikayetçiydi. Sonrasındaysa sayfa herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırıldı. Ancak kullanıcılar hala Google Doc'tan talepte bulunup bootloader kodu alabiliyordu. Ancak söylenene göre Huawei bugün itibariyle tüm cihazlarındaki bootloader açma kodu erişimini durdurdu.

Huawei cihazlardan alınan uyarı ise şu şekilde: "Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve bazı ROM problemlerinden kaçınmak için cihaz açma kodunu tüm cihazlardan 24.05.2018 itibariyle durdurduk. Bu duyuru yapıldıktan 60 gün sonra tüm geliştiriciler için bu özellik kapanacaktır. Bizi anladığınız için teşekkür ederiz. Size en iyi sunmaya devam edeceğiz."

Yukarıda görebileceğiniz duyuru ise Huawei kilit açma sayfasında keşfedildi. Geliştiriciler için oldukça büyük bir darbe olan bu duyuru, henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu durumun geçici olup olmadığı henüz bilinmiyor.