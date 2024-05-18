Honda, Elektrikli Araç Yatırımlarının Geleceğini Açıkladı

Uzakdoğulu otomotiv devi Honda, elektrikli otomobillere yaptığı yatırımı daha da büyütmeye karar verdi.

Elektrikli otomobiller, son dönemde çıkan tartışmalara rağmen pek çok üreticiye göre otomobillerin karbon nötr hedeflere ulaşabilmeleri için en önemli alternatif konumunda ve şirketler de elektrikli araç teknolojilerine ciddi yatırım yapıyor. Son olarak Japon üretici Honda, elektrikliye geçiş girişimleri ve yatırım stratejileri hakkında bilgi vermek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda öne çıkan başlık ise firmanın bu alanda yapacağını açıkladığı büyük yatırım oldu. 2050 yılında karbon nötr olmayı amaçlayan firma, elektrikli araçlara yaptığı yatırımı 10 trilyon yen (yaklaşık 65 milyar dolar) seviyesine çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Yatırımlar üç kanala ayrılacak

Honda, elektrikli araçlara yapacağı yatırımı da üç ana bölüme ayırıyor. Bunlardan ilki ise elbette ki firmanın kendi markası altında piyasaya süreceği elektrikli araçların tanıtımı olurken, diğer iki bölüm ise batarya odaklı araç değer zincirinin oluşturulması ve elektrikli araç üretim teknoloji ve tesislerinin geliştirilmesi olarak ifade ediliyor.

Bu plana göre firma, yeni fabrika sistemi ve yeni araç tasarımı için 6 trilyon yenlik bir bütçe ayıracak. Yazılım araştırma geliştirmesi ile batarya üretimleri de 2'şer trilyon yenlik yatırım alacak. Honda'nın amacı ise bu sayede batarya maliyetini %20, üretim maliyetini ise %35 düşürebilecek.

Honda'ya göre 2030 yılından itibaren elektrikli araçlar ve yakıt hücreli elektrikli araçlar, küresel ürün gamında satışların %40'ını oluşturacak. Firma bu süreçte 2 milyondan fazla elektrikli araç satmayı ve 2040 yılına kadar da küresel pazarda elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçlara geçiş yapmayı planlıyor.