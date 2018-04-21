Çoğu akıllı telefonda Google Asistan bulunmasına rağmen, üreticiler kendi sanal yardımcılarını faaliyete geçirmeye ve kullanmaya çalışıyor. Bu listeye son Çinli teknoloji devi Huawei katıldı.

Bildiğiniz gibi sanal asistanlar son yılların en çok dikkat çeken uygulamalarından birisi. Birçok üretici kendi asistanını piyasaya sürerek telefonlarını daha akıllı ve cazip bir hale getirmeye çalıyor. Bu anlamda, Samsung'un Bixby'i , LG'nin ThinQ'u var ve şimdi Huawei'nin adını henüz bilmediğimiz bir sistemi geliyor. Ayrıca şirketin zaten Çinli cihazlarında bir asistanı bulunuyor. Ancak şimdi, iddiaya göre sistem duygusal etkileşimler sağlayacak.

Huawei'deki Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Felix Zhang, verdiği bir demeçte, "Duygusal etkileşimler sağlamak istiyoruz. Gelecekte tüm son kullanıcılarımızın sistemle duygusal modda etkileşebilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı. Huawei mühendisi bunun uzun vadedeki hedefleri olduğunu söyledi.

Yeni asistanı geliştiren ekip, 2013 yılında vizyona giren ve bir yapay zeka ile bir adamın arasındaki duygusal ilişkinin ele alındığı film olan 'Her'den ilham aldıklarını belirtti. Filmi hatırlayanlar ve bilmeyenler için kısa bir not düşmek gerekirse, yapay zekayı Scarlett Johansson seslendiriyordu. Huawei, tıpkı filmde olduğu gibi kullanıcısını yalnız hissettirmemek istiyor. Kullanıcılar için böyle bir asistan gerçekten tercih edilebilir mi bilmiyoruz ancak bir yapay zekanın duygulara sahip olduğunu görmek, insan-makine ilişkisini farklı bir boyuta taşıyabilir.