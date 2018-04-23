Akıllı telefon üreticileri arasında Apple ve Samsung’dan sonra ilk üçe giren Huawei, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mükemmel bir reklam filmi hazırladı. Barış Manço’nun çocukların yıldızı olduğu 90’lı yıllara götüren reklamın duygulandıran sürprizleri var.

Adam Olacak Çocuk efsanesini, 90’lı yıllarda doğmuş olan çocuklar çok iyi bilirler. Dönemin en çok izlenen programlarından birisi olan yapımda, sunucu merhum sanatçı Barış Manço’ydu. Konuklar ise her zaman çocuklardı ve bu programla Manço, 7’den 70’e herkesin sevdiği bir insan oldu.

Onun şarkılarıyla büyüyen neslin bir de onu gerçekten görebilme hayali vardı. Ne yazık ki Barış abimiz 1999 yılında aramızdan ayrıldı. Şimdilerde hala onun şarkılarını ezbere bilen ve aynı dönemde yaşamamış binlerce çocuk var. Peki vaktinde programına konuk olan çocukların, bugün kimler olduklarını hiç merak etmiş miydiniz?

Huawei, yeni yayınladığı 23 Nisan reklamında birkaç küçük sürpriz yapmış:

Filmde Barış Manço’nun çaldığı piyanonun başında oğlu Doğukan Manço’yu ve yanındaysa “adam olmuş çocukları” görüyoruz. Barış Manço’nun dokunduğu hayatlar, elbette bu kadarıyla sınırlı değildi. Ancak o dönemi yaşayan ya da duyan herkes zaten Barış Manço’yu en içten haliyle tanıyor gibiydi.

Huawei’nin oldukça ince düşünülen bu reklamı, sonunda yazdığı üzere P20 Pro ile çekilmiş. Doğrusu bir akıllı telefonu tanıtmak için daha duygusal bir yol seçilemezdi. Bu nedenle marka yöneticilerini kutlamak gerekiyor.

O halde reklamda göremediğimiz ancak akıllardan çıkmayan şu sahneyle Barış Manço’yu anıp, çocuk olmayı kutlayalım: